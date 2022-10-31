Пищевые ужастики: как защитить себя от вредных советов по здоровому питанию

Вокруг здорового питания ходит много мифов. Нередко можно столкнуться с пищевыми ужастиками, когда целая группа продуктов объявляется опасной для здоровья. Следуя такой непроверенной информации, человек без всяких оснований лишает свой организм ряда питательных веществ. В статье мы приведем наиболее вредные советы по здоровому питанию.

Монодиета на однообразных продуктах

Нет такой еды, которая обеспечивала бы организм всеми полезными веществами. Поэтому не стоит следовать советам питаться однообразно и садиться на монодиету. Разнообразие – важный принцип здорового рациона. Это поможет вам избежать дефицита питательных веществ.

Большой вред организму могут нанести детокс-диеты, когда человек весь день употребляет одни только соки. Наше тело не нуждается в дополнительной детоксикации, с этой задачей хорошо справляются почки и печень. Монодиеты на соках приводят к дефициту питательных веществ и могут навредить пищеварительной системе.

Не есть сладкого

Нередко можно встретить совет отказаться от сладкого и заменить сахар подсластителями. Однако здоровое питание не предусматривает исключения из меню целых групп продуктов.

Сладости обладают определенными органолептическими свойствами. Когда мы едим кусочек пирога, то наслаждаемся его ароматом, вкусом и текстурой.

Если вы приготовите торт с искусственными подсластителями, то он будет проигрывать по вкусу настоящей сладкой выпечке. Он не даст вам насыщения, и вам придется употреблять его более крупными порциями, чем изделие с сахаром. А это совсем не способствует поддержанию нормального веса.

Если у вас нет противопоказаний из-за тех или иных заболеваний, то прекращать есть сладкое нет необходимости. Нужно лишь употреблять десерты умеренно и в небольшом количестве.

Не употреблять бананы

Многие люди верят, что от бананов можно набрать вес. Однако эти фрукты нельзя исключать из меню. Они насыщают наш организм калием и магнием. Эти минералы необходимы для нервной системы и мышц. Они особенно важны для спортсменов, которые много тренируются.

Бананы содержат не больше сахара, чем яблоки, груши и многие другие фрукты. При умеренном потреблении они не навредят фигуре.

Отказаться от говядины

Существует мнение, что употребление говядины и других видов красного мяса вызывает болезни кишечника. Некоторые исследования доказывают такую связь. Но это относится к обработанной еде, такой как сосиски, полуфабрикаты, бекон и фастфуд.

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Нет никаких доказательств вреда свежего и необработанного красного мяса. Напротив, многие исследования подтверждают безопасность этого продукта.

Есть только органические продукты

Исследования не выявили разницы между органическими и “обычными” продуктами. Экологически чистые овощи и фрукты отличаются более дорогой ценой. Если вы не можете себе их позволить, то не стоит переживать. Польза для здоровья органических продуктов не подтверждается наукой.

Исключать из меню приправы

Некоторые диеты для похудения предусматривают отказ от приправ. Но этих продуктов не следует избегать. Они содержат полезные вещества, которые необходимы для сбалансированного питания.

Пить кокосовую воду во время тренировки

Многие люди верят в волшебные и омолаживающие свойства кокосовой воды. Но ее польза для спортсменов преувеличена.

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Во время интенсивной тренировки организм теряет электролиты вместе с потовой жидкостью. Кокосовая вода хорошо борется с обезвоживанием. Но она не пополняет запас электролитов. Для этого существуют специальные спортивные напитки.

Не есть яичные желтки

Существует устойчивый миф, что яичные желтки содержат много холестерина. Он опровергнут научными исследованиями. Доказано, что уровень холестерина в крови никак не связан с употреблением яиц. Ученые пришли к выводу, что есть яичный желток в умеренном количестве полезно. Он содержит больше питательных веществ, чем белок.

Пить травяные чаи

Травяным чаям часто приписывают чудодейственные свойства. Люди верят, что эти напитки помогают сбросить вес и очистить организм.

Травяные чаи приятны на вкус и ароматны. Но они не обладают какими-либо уникальными свойствами. Нет никаких научных данных о том, что эти напитки выводят токсины или способствуют похудению.

Употреблять воду с лимоном или специями

Очень распространен миф о пользе воды с лимоном, имбирем или куркумой. Нередко эти напитки употребляют с целью похудения.

Вы можете употреблять эти напитки, если вам нравится их вкус. Но знайте, что они не помогут вам избавиться от лишних килограммов.

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Отказаться от глютена без причин

Продукты без глютена были созданы для людей, страдающих непереносимостью пшеничного белка. Если у вас нет такой проблемы, то вам нет необходимости соблюдать безглютеновую диету.

Продукты без глютена не помогут вам похудеть. Они не всегда являются полезными и здоровыми, так как могут содержать вредные добавки.

Не покупать продукты с неизвестными названиями ингредиентов

Если вы не являетесь химиком или специалистом по пищевым технологиям, то вы не можете знать все ингредиенты, которые используются при производстве продуктов. Если вам встречается незнакомое название на этикетке, то это не повод отказываться от покупки. Ведь под ним может скрываться совершенно безобидная и даже полезная добавка.

Как защитить себя от вредных советов

Если вы встретите те или иные советы по здоровому питанию, то обращайте внимание на источник информации. Доверяйте только тем рекомендациям, которые исходят от профессиональных диетологов и врачей. Избегайте мифов о еде, которые не подтверждены научными исследованиями.