Германия возмущена тем, что Швейцария помогает мигрантам добраться до немецкой границы

Когда в Швейцарию прибывают мигранты, которые хотят отправиться дальше, в Германию или Францию, сотрудники пограничного контроля им в этом не препятствуют, пишет телеканал SRF. Более того, швейцарские железные дороги предоставляют беженцам свои поезда, которые перевозят их поближе к следующей границе. Такое поведение Швейцарии всё больше возмущает Германию и вызывает споры о соблюдении Дублинского соглашения по мигрантам.



AP

Мигранты прибывают в Швейцарию из Австрии поездом, большинство хотят продолжить путь напрямую — во Францию или в Германию, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Швейцарские пограничники проверяют прибывших и выясняют, не разыскивает ли их полиция. Если всё в порядке, пограничники пропускают беженцев дальше. Полиция кантона Санкт-Галлен подтвердила эту практику местным СМИ: «Мы официально разрешаем дальнейшее перемещение».

В Германии это всё чаще вызывает недовольство: нелегальный въезд в Германию увеличился настолько, что полиция уже испытывает значительные проблемы, подчеркнула заместитель лидера парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге Андреа Линдхольц. По её словам, Швейцария должна выполнять свои обязательства как член Шенгенской зоны.

«Если эти сообщения правдивы, то Швейцария занимается чистой воды подмахиванием», — сказала немецкий политик. Федеральное ведомство Германии по делам миграции и беженцев также заявляет, что Швейцария не действует в соответствии с Дублинским соглашением. Просто пропускать людей нельзя, правовая база в данном случае ясна и однозначна.

В начале октября на телеканале SRF было показано, что Швейцарские федеральные железные дороги, компания SBB, предоставляет мигрантам, прибывающим из Австрии в Букс, собственные составы для дальнейшего путешествия через Цюрих в Базель. По мнению Линдхольц, таким образом SBB поощряет нелегальный въезд в Германию. Она призывает швейцарские власти вмешаться в ситуацию: «Швейцария должна выполнять свои обязательства как член Шенгенской зоны и принимать меры против нелегальной миграции».

Однако Государственный секретариат Швейцарии по миграции не видит правовых оснований для задержания этих людей, продолжает швейцарский телеканал. Для SBB действует транспортное обязательство выполнения перевозок. А до завершения Дублинской процедуры, которая должна определить, какая страна отвечает за проведение процесса предоставления убежища, люди уже давно успеют уехать. «Дублинская процедура не может быть проведена в отношении людей, которых уже нет», — заявил газете представитель Государственный секретариат Швейцарии по миграции. Как считает ведомство, Дублинское соглашение соблюдается.

Профессор миграционного права Сара Прогин-Тойеркауф назвала пересылку мигрантов «нарушением закона, которое не совместимо с Дублинским соглашением». Это связано с тем, что процедура предоставления убежища должна проводиться в стране, в которую беженец въехал впервые, когда это можно доказать.

Другой профессор миграционного права, Альберто Ахерманн, видит ситуацию иначе: «Дублинское соглашение вступает в силу только тогда, когда человек подает заявление на получение убежища», — считает он. Как правило, мигранты, прибывающие в Букс, этого не делают, заключает телеканал SRF.