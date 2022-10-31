 

Перестаньте считать эти вредные продукты полезными! Врач предупредила россиян

31.10.2022, 2:20, Разное
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Эндокринолог и диетолог Эльвина Бинатова в недавней беседе с журналистами рассказала, какие продукты на самом деле являются полезными, а какие таковыми вовсе не являются, хотя многие люди утверждают обратное. Эксперт на самом деле удивила, раскрыв правду о некоторых товарах, которые можно найти в любом супермаркете.

Итак, в первую очередь необходимо знать о том, что производители добавляют обезжиренные продукты большое количество сахара и различные добавки. Об этом рассказала Бинатова. По ее словам, это делается для того, чтобы компенсировать вкус продукта. Так что при покупке следует внимательно вчитываться в состав.

Также врач обратила внимание на фруктовый сок, который продается в супермаркетах. Мол, в таких напитках тоже очень много сахара. Столько же, сколько и в сладкой газировке. Когда соки готовят, в них уничтожаются все пищевые волокна, а витамины окисляются. Так что гораздо полезнее употреблять целые фрукты и овощи, а утолять жажду следует простой водой.

Цельнозерновой хлеб, по мнению диетолога, тоже сложно отнести к полезным продуктам. Якобы он также повышает сахар в крови. Дело в том, что зерна измельчают и получается мука. Продукт теряет все нутриенты и расщепляется до глюкозы. При правильном питании также следует отказаться от низкоуглеводных батончиков, в составе которых обычно есть химические добавки.


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