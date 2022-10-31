Овны смогут получить весомую поддержку: Таро-прогноз на ноябрь

Подсказки старших арканов карт Таро помогут знакам зодиака оставаться на волне успеха в ноябре 2022 года. Благодаря им, вы сможете составлять планы на месяц и завершать важные дела. Предсказания по точным раскладам подскажут вам, чего нужно остерегаться и каких ошибок избегать. В статье мы приведем Таро-прогноз для знаков зодиака на ноябрь.

Овен

Аркан “Иерофант” будет сопутствовать Овнам в начале месяца. В этот период у вас будет возможность получить весомую поддержку, не отказывайтесь от нее. Вам следует перенимать опыт мудрых людей. Чтобы привлечь удачу, вам необходимо правильно расставлять приоритеты и быть честными перед самими собой.

В середине месяца карта “Верховная Жрица” предлагает вам слушать свою интуицию. Не спешите что-то предпринимать, пока не будете полностью уверены в своих силах.

Завершит месяц карта “Умеренность”. Она поможет вам закончить трудные дела. Правильно распределяйте свои силы и не переутомляйтесь.

Телец

В начале месяца карта “Император” поможет Тельцам упорядочить свою жизнь и дела. Помните об ответственности, не поддавайтесь соблазнам и умейте своевременно остановиться.

В середине ноября аркан “Колесо Фортуны” сулит вам неожиданные перемены. Анализируйте события и не спешите с принятием важных решений.

В конце месяца вам выпадет карта “Колесница”. Это позитивный аркан, который приносит удачу в делах. Действуйте решительно, но не переценивайте своих сил.

Близнецы

Для Близнецов месяц начнется не с самой лучшей карты. Это аркан “Дьявол”. Он призывает вас помнить о своей репутации и достоинстве. Не поддавайтесь сиюминутным желаниям и поступайте в соответствии с совестью. Нечестные поступки приведут к краху как в работе, так и в личной жизни.

В середине месяца карта “Сила” символизирует окончание трудного периода. Будьте смелы в поступках и занимайтесь делами, направленными на созидание.

Завершит ноябрь аркан “Колесо Фортуны”. В вашу жизнь ворвутся перемены, и порой вам будет казаться, что обстоятельства вышли из-под вашего контроля. Но не стоит паниковать. Тщательно продумывайте свои действия и старайтесь приспособиться к меняющимся обстоятельствам.

Рак

В начале ноября Ракам выпадает благоприятная карта “Суд”. Она символизирует позитивные перемены и завершение трудных дел. Ваша уверенность в себе привлечет удачу. Но чтобы достичь успеха, вам придется отстаивать свои интересы. При этом важно не забывать об ответственности.

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Аркан “Верховная Жрица” говорит о том, что в середине ноября вам придется искать баланс между разумом и интуицией. Не совершайте опрометчивых поступков, иначе вы зайдете в тупик. Научитесь правильно трактовать знаки судьбы.

В конце месяца карта “Иерофант” настоятельно рекомендует вам прислушиваться к мнению мудрых людей. Постарайтесь правильно расставлять приоритеты и отдавать предпочтение первостепенным делам.

Лев

Аркан “Маг” говорит о том, что в начале ноября Львам потребуется проявлять больше энтузиазма и быть оптимистами. Перед вами откроются новые возможности. Найдите баланс между вашими мечтами и их воплощением в жизнь. Не бойтесь экспериментировать, это принесет вам успех.

Карта “Колесница” говорит о том, что середина ноября будет благоприятным периодом для продуктивной работы. Но вам необходимо держать ситуацию под контролем, чтобы избежать неприятностей и достичь удачи.

Завершит месяц позитивная карта “Солнце”. Этот период благоприятен для развития в выбранной сфере. Если вы устали, то возьмите небольшой перерыв и наберитесь энергии перед новыми делами.

Дева

Положительная карта “Солнце” выпадет Девам в начале месяца. Она принесет позитивные изменения в вашу жизнь. Чтобы не упустить удачу, будьте активны и верьте в свои силы.

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В середине ноября в вашей жизни могут произойти неожиданные события. Об этом говорит аркан “Колесо Фортуны”. Если вы попали в сложную ситуацию, то не поддавайтесь на манипуляции и не спешите с принятием важных решений.

Завершает месяц карта “Иерофант”. Опирайтесь на опыт мудрых наставников и на свои сильные черты характера. Не совершайте необдуманных поступков, это отдалит вас от успеха.

Весы

В начале месяца аркан “Дурак” предостерегает представителей Весов от небрежного и легкомысленного отношения к делам. Перед вами откроется масса новых перспектив, но будьте ответственны и осмотрительны.

Карта “Солнце” говорит о том, что в середине ноября у вас появятся новые возможности как в делах, так и в личной жизни. Если вы хотите обрести счастье, то не бойтесь перемен.

Аркан “Луна” завершает месяц. В этот период вам нужно прислушиваться к своей интуиции и доверять точной информации. Сплетни и сомнения будут сбивать вас с правильного пути, но вам не стоит этому поддаваться.

Скорпион

В начале месяца Скорпионам выпала карта “Повешенный”. Вам необходимо задуматься о будущем и избавиться от изживших себя идей. Определитесь с выбором жизненного пути, это принесет вам удачу.

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Аркан “Звезда” предвещает благоприятный период в середине ноября. Вас ждут позитивные перемены. Но чтобы не упустить успех, проявляйте выдержку и прислушивайтесь к знакам судьбы.

В конце месяца карта “Император” призывает вас максимально использовать полученные знания. Мудрые решения и чувство ответственности приведут вас к удаче.

Стрелец

Карта “Влюбленные” говорит о переменах в начале месяца. Чтобы изменения были позитивными, принимайте самостоятельные и ответственные решения.

Перемены будут продолжаться и в середине ноября. Об этом говорит аркан “Колесо Фортуны”. Ситуация будет стремительно меняться, но Стрельцам нужно оставаться спокойными. Когда этот непростой период минует, вы поймете смысл произошедших событий.

Завершает месяц карта “Император”. Она рекомендует вам заняться карьерой и своим материальным благополучием. Но чтобы остаться на пике успеха, будьте честны и умейте управлять своей жизнью.

Козерог

В начале ноября аркан “Мир” предвещает вам успех и процветание. Козероги легко добьются удачи, если будут пребывать в состоянии внутреннего равновесия и не станут спешить.

Карта “Верховная Жрица” позволит вам успешно завершить дела. Вам необходимо почаще слушать свою интуицию и не следовать советам некомпетентных и неопытных людей.

В конце месяца карта “Звезда” принесет вам награду за ваши труды. Вы будете пользоваться плодами своих достижений. Главное – не сворачивать с избранного пути и проявлять побольше смелости.

Водолей

Началу ноября соответствует карта “Верховная Жрица”. Она предостерегает вас от опрометчивых шагов и поступков. Прислушивайтесь к себе и к своим ощущениям, не доверяйте непроверенным слухам.

В середине месяца аркан “Звезда” оповестит вас о том, что вы находитесь на верном пути. Не отступайте от своих планов, даже если вы столкнетесь с трудностями. Не торопитесь, в спешке вы можете не заметить важных деталей.

В конце ноября карта “Правосудие” говорит о том, что вы получите долгожданные результаты своих усилий. Чтобы удача оставалась с вами, действуйте честно и ответственно.

Рыбы

В начале ноября аркан “Башня” сообщит Рыбам о неизбежных переменах. Ситуация будет казаться вам сложной. Но она необходима, чтобы удалить из вашей жизни все лишнее и освободить дорогу к новым достижениям.

В середине месяца карта “Колесница” символизирует смелость и стремление действовать. Будьте активны и энергичны, не медлите и не сомневайтесь в своих силах. Это принесет вам новые победы.

Завершит ноябрь аркан “Дьявол”. Это предостерегающая карта. Она советует вам избегать необоснованного риска и не допускать сделок с совестью. Не идите на поводу у своих слабостей и не пытайтесь схитрить.

Заключение

Таро-прогноз по раскладу старших арканов является одним из самых точных. Прислушайтесь к этим предсказаниям. Они помогут вам в ноябре достичь благополучия и избежать ошибок.