В экстренных службах Москвы сообщили о ряде ДТП на западе столицы с участием 54 автомобилей, мотоцикла и автобуса

Несколько мелких ДТП с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса произошло на западе Москвы в воскресенье вечером, в результате которых пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщили в экстренных службах.

В экстренных службах Москвы сообщили, что произошло несколько мелких аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса Мосгортранса, в результате, по уточненным данным, пострадали пять человек, один из них ребенок. Двое из пострадавших госпитализированы. К местам ДТП направлены автобусы для обогрева людей. Из-за ДТП движение на Рябиновой улице перекрыто полностью в сторону Мичуринского проспекта, передает ТАСС.

В прошлый вторник в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве погибла пассажирка перевернувшейся маршрутки, еще 11 человек пострадали.

—