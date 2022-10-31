 

Военкор Сапоньков показал вид подконтрольного Вооруженным силам Украины города Очаков со стороны Кинбурнской косы

31.10.2022, 1:06, Новости дня
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Военный корреспондент Роман Сапоньков показал вид подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Очаков в Николаевской области со стороны Кинбурнской косы, расположенной в Херсонской области России, между Днепровским лиманом и Черным морем.

Сапоньков рассказал в своем Telegram-канале, что в воскресенье, 30 октября, своими глазами посмотрел на город Очаков в Николаевской области. Он отметил, что после субботней попытки прорыва подводных беспилотников в Севастополь этому участку уделяется особенное внимание, так как запуск осуществлялся с позиций 73 центра морских спецопераций на острове Первомайский, где диверсанты базировались со времен СССР.

Военкор рассказал, что российские вооруженные силы осуществляют оборону Кинбурнской косы в самой ее западной и северной точке, ведут контрбатарейную борьбу, в рамках которой происходит огневое поражение сил и средств ВСУ на острове Первомайский. Сапоньков также отметил, что в городе Очаков наблюдается сосредоточение украинских войск. Он заверил, что российские вооруженные силы готовы к отражению любых угроз.

В субботу утром корабли Черноморского флота РФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ РФ, атака продолжалась несколько часов. В воскресенье Минобороны РФ раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе.

Напомним, российские войска освободили стратегический район Кинбурнской косы в Николаевской области в начале июня, в результате открылся водный путь на Очаков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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