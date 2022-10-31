 

ООН проинформировала РФ о согласовании Украиной и Турцией графика движения судов по морскому гумкоридору на 31 октября

31.10.2022, 1:06, Новости дня
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Организация Объединенных Наций (ООН) проинформировала Россию, что делегации Турции и Украины согласовали график движения 14 судов по морскому гуманитарному коридору на 31 октября, говорится в заявлении представительства всемирной организации в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

В представительстве ООН в СКЦ в Стамбуле заявили, что делегации Украины, Турции и ООН согласовали на 31 октября план движения по морскому гуманитарному коридору 14 судов, в том числе 12 из украинских портов и двух в украинские порты, передает ТАСС.

В СКЦ уточнили, что шесть судов начали движение из портов Украины, но пока не вошли в гуманитарный коридор. Общий груз этих судов составляет 186,4 тыс. тонн продовольствия. Всего в украинских портах и прилегающих к ним водах разрешения на движение ожидает 21 судно с грузом продовольствия общим весом около 700 тысяч тонн. Среди них – судно Всемирной продовольственной программы ООН «Икариа энджел» (Ikaria Angel) с 30 тыс. тонн пшеницы для удовлетворения потребностей в продовольствии жителей Восточной Африки.

В СКЦ также сообщили, что делегации ООН и Турции договорились о создании десяти инспекционных команд для проверки в понедельник 40 выходящих с Украины судов. План инспекций приняла делегация Украины, о чем делегация РФ была проинформирована, добавили в СКЦ.

Всего в территориальных водах Турции инспекции ожидают 97 судов, идущих с грузом из портов Украины, и 15 судов, направляющихся в порты Украины. Кроме того, 87 судов зарегистрированы для участия в программе в дальнейшем. В воскресенье было проведено 11 инспекций судов, идущих с Украины и прибывших в территориальные воды Турции ранее, в том числе 29 октября. Всего 29 октября пять судов прошли по коридору из портов Украины в территориальные воды Турции с общим грузом 97,4 тыс. тонн продовольствия. В порты Украины 29 октября прошли четыре судна.

Движение судов по морскому гуманитарному коридору в рамках договоренностей по зерну 30 октября не осуществлялось, хотя, как отмечалось выше, шесть судов с грузом вышли из портов Украины, но не вошли пока в морской гуманитарный коридор. Они остаются в украинских территориальных водах.

Общий объем продовольствия, экспортированного с Украины с начала работы коридора 1 августа, составил 9 млн 521 тыс. 645 тонн.

Накануне Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что движение 218 участвующих в «зерновой сделке» судов фактически заблокировано.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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