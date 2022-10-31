 

“Крайне своевременное заявление”: Пригожин прокомментировал слова Патрушева о готовности России помочь странам Африки

31.10.2022, 0:57, Разное
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Пригожин отправил главе Минсельхоза открытое письмо, которое опубликовала пресс-служба компании “Конкорд”.

“Сегодня вы сделали крайне своевременное заявление, что Россия всегда была и остается надежным партнером, готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия и в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых”, – говорится в послании.

При этом бизнесмен указал, что у России на Африканском континенте есть друзья и партнеры, которым необходимо оказать помощь в первую очередь.

По мнению Пригожина, который не понаслышке знает об африканских реалиях, так как сам длительное время плотно вовлечен в них, прежде всего зерно надо выделить ключевыми партнерами РФ на этом материке. Это Центральноафриканская Республика, Мали, государство Эритрея, Гвинейская Республика (Конакри) и Буркина-Фасо.

“Данные страны активно поддерживают нашу страну на международной арене. Коллективный Запад оказывает беспрецедентное экономическое и политическое давление на эти дружественные Российской Федерации правительства”, — подчеркнул бизнесмен

Пригожин попросил рассмотреть возможность поставки зерновых культур именно в эти страны в рамках объявленной Минсельхозом инициативы.


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