Луковый день: Что нельзя делать 31 октября?

ИСТОРИЯ

В народе этот праздник называют Луковым днем. Верующие отмечают день памяти святого Луки, который был одним из учеников Христа. В жизни он писал картины и лечил людей, избавлял их от слабости и других недугов.

На Руси в этот день было принято молиться о сохранении мира и любви в семье. Мужчины в этот день отправлялись в море рыбачить, а женщины продавали на базаре лук. Люди верили, что в этот православный праздник непременно нужно съесть хоть дольку репчатого лука. Тогда святой Лука убережет всех членов семьи от болезней и несчастья.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Люди верили, что у тех, кто родился в этот церковный праздник, непременно будет талант к написанию картин. Также существовало поверье, что если женщина в этот праздник увидит во сне рыбу, то непременно забеременеет.

Если в этот день еще не выпал снег, то в ближайшее время не стоит ждать наступления холодов. Если все еще летают комары, значит вся зима будет теплой. Если на деревьях еще есть листья, значит первый снег вскоре растает.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 31 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот церковный праздник запрещалось давать кому-то соль, хоть даже горсть. Иначе вместе с солью отдашь все счастье и благополучие из семьи. Для тех, кто нарушил этот запрет, предлагалось посолить лук и съесть его.

Нельзя в этот день ложиться позже полуночи, иначе рискуешь повстречаться с нечистой силой.