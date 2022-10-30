 

“Бросил свою кикимору”: счастливый Малахов укатил от семьи

30.10.2022, 23:35, Разное
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Андрей Малахов с 2017 года является ведущим телепрограммы “Привет, Андрей” на канале Россия-1. Ввиду этого он привязан к Москве: несколько дней в неделю приходится, судя по всему, проводить на съемочной площадке для записи новых выпусков.

Накануне Малахов поделился в личном блоге: удалось, наконец, улизнуть из столицы, чтобы сменить надоевшую картинку. Телеведущий отправился в Санкт-Петербург, где пробыл целых 12 часов – непозволительная роскошь для занятого человека.

Именно по этому, готовы поспорить, на опубликованной фотографии Андрей Малахов сиет, как начищенный самовар. Композиция всего снимка тоже достаточно забавна: телеведущий в костюме лежит в ванной, прижимая к уху лейку душа. Вероятно, это аллюзия на сцену из фильма Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию”.

“Якин бросил свою кикимору и уговорил меня лететь с ним в Гагры!”, – радостно тогда рассказывала героиня фильма.

Вот и Андрей Малахов будто делится радостными новостями: укатил от семьи, оставив ребенка на бабушек и дедушек, чтобы немного развеяться и провести время с супругой Натальей Шкулевой.

Верим, что заряд положительных эмоций поможет мужчине бороться с болезнью. Он, как ранее писали Дни.ру, последние пару лет страдает от проблем с волосами и вынужден даже носить парик.


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