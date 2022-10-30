 

Deutschlandfunk – нападения активистов на картины лишь вредят климатическому движению

30.10.2022, 23:27, Разное
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Климатический активизм, выражающийся в вандализме против произведений искусства, крайне недемократичен, пишет Deutschlandfunk. Этот активизм не прислушивается к иному мнению и не терпит возражений: в конечном итоге, он оказывает медвежью услугу всему климатическому движению.


AP

В Дрездене климатические активисты приклеили себя к рамке «Сикстинской Мадонны» Рафаэля, в Лондоне «Подсолнухи» Ван Гога облили томатным супом, а в Потсдаме картину Клода Мане закидали картофельным пюре, пишет Deutschlandfunk.

Как отмечает издание, те, кто говорит, что ничего серьёзного не произошло, ошибаются. Во-первых, музеи несут крупные финансовые убытки: в частности, починка повреждённой картинной рамы вкупе с потерями из-за временного закрытия обошлись потсдамскому музею Баберини в пятизначную сумму.

Так называемые климатические активисты повели себя таким образом, чтобы привлечь максимальное внимание к проблемам климата, пишет Deutschlandfunk. При этом их слоган «искусство или жизнь» свидетельствует об узости и бескультурности, считает издание. Как отмечает Deutschlandfunk, активисты ненавидят музеи как символ эксплуатационных отношений, однако с удовольствием используют их как эффективную трибуну.

При этом музеи не являются прибежищем колониального капитализма, где хранятся украденные ценности, подчёркивает издание. Музей является местом, где хранят, берегут и изучают культурные ценности: более того, это место для передачи ценностей из поколения в поколение и площадка для самопознания.

Те, кто атакует произведения искусства, прибегают к своей форме «суда Линча», пишет Deutschlnadfunk. Как отмечает издание, такая форма активизма крайне недемократична: она не допускает каких-либо возражений и не прислушивается к мнению других. В конечном итоге, подобные акции лишь оказывают климатическому движению медвежью услугу, пишет Deutschlandfunk. 


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