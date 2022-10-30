 

Telegraph – «еда станет ещё дороже» — британцам придётся раскошелиться за срыв зерновой сделки

30.10.2022, 23:27, Разное
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После нападения на её флот РФ приостановила участие в соглашении, которое предполагало беспрепятственный вывоз зерна с Украины. По мнению экспертов, среди прочего этот шаг приведёт к дальнейшему росту цен на продукты питания в Великобритании, пишет The Daily Telegraph.


AP

Владимир Путин «перекрыл» поставки зерна с Украины. По утверждению экспертов, решение российского президента может привести к дальнейшему росту цен на продовольствие в Великобритании, пишет The Daily Telegraph.

По словам издания, Москва «разорвала» зерновую сделку, заключённую при посредничестве ООН, после нападения украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе. При этом она обвинила Лондон в том, что он не только помог Киеву совершить эту атаку, но и участвовал в подрыве «Северных потоков».   

Отмена соглашения вызвала негодование в Вашингтоне и Киеве. Джо Байден назвал этот шаг «просто возмутительным», а Владимир Зеленский предрёк Африке и Азии «обострение голода», отмечает The Daily Telegraph.

Британские министры пытаются заверить общественность, что контролируют продовольственную безопасность в стране. Вместе с тем правительственный источник издания предупреждает: «Украина один из крупнейших экспортёров пшеницы и зерна в мире. Если экспорт этого товара ограничивают, то цена на него увеличивается, что ощущается во всём мире. Это (отмена сделки. — ИноТВ) окажет влияние».

Старший научный сотрудник Международного исследовательского института продовольственной политики Дэвид Лаборд предположил, что на открытие торгов в понедельник цена на пшеницу может вырасти на 10%. Он также высказал мнение, что последствия этого решения будут ощущаться во всём мире в течение нескольких месяцев. «Еда уже дорогая, и в результате она станет ещё дороже», — добавил эксперт.


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