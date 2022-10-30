Мнение: Унижение Яндекса

Нет, все-таки взбесил меня наш опущенный Яндекс! Да, тот самый поисковик – единственное более-менее значимое достижение отечественного IT. Но это невозможно: последние дней 10, как в него ни заходи, чтобы поискать что-нибудь – хоть через ya.ru, хоть через yandex.ru – на тебя сразу напрыгивает реклама по центру экрана – их дурацкого Яндекс-браузера. КАЖДЫЙ РАЗ! Да что ж они, обурели совсем, твари?!

И ведь в этом чувствуется какая-то глубинная “обиженность”. Я ведь не зря назвал Яндекс “опущенным” – в этом есть изрядная доля жалости. Поскольку несчастный родился в нашем бандитском государстве, над ним давеча натуральным образом надругались – я, естественно, имею в виду “продажу” их сервиса Яндекс.Дзен гебистскому IT-сервису “ВКонтакте”, когда “впридачу” к Дзену щедрый Яндекс “заодно” передал “ВКонтакте” еще и свой ключевой домен – собственно Yandex.ru.

Писал уже об этом, но все равно сердце обливается кровью и есть какое-то чувство вины – как бывает всякий раз, когда ты оказываешься беспомощным свидетелем беспардонного и мерзкого насилия. Мне не надо быть никаким инсайдером, чтобы понимать: такие вещи, как продажа собственного бренда и имени “на сторону”, причем не кому-нибудь, а известной банде под государственно-силовой крышей – не может быть “добровольной”. Так вот спроси – за какие деньги компания “Эппл” продала бы компании “Кириенко, АП и сыновья” свой сайт apple.com? На тебя посмотрят как на безумного. А в РФ, когда Яндекс “продал” каким-то проходимцам свой сайт yandex.ru, никто даже не почесался – всё в порядке вещей. “Отдай жену дяде, а сам иди к бл…ди” – правило российско-гебешного “бизнеса”.

Так что Яндекс жаль. Но, блин, почему он НА МНЕ взялся отыгрываться за своё унижение?! Психологически понятно, но все равно противно. Уберите к дьяволу свой Яндекс-браузер, у меня Эдж, и оставьте меня в покое! Эх… Всеобщая притерпелость, беспомощность, безропотность – в результате один сплошной НБС.