Посол Гаити в США Эдмонд призвал международное сообщество ввести войска в страну
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Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, власть в которой могут захватить банды.
По его словам, важно убедиться, что вооруженные банды обезврежены, поскольку захватить всю страну для них – вопрос времени, приводит его слова РИА «Новости».
Ранее радиостанция Metropole сообщала, что правительство Гаити призывало США снять наложенное ими эмбарго на поставки оружия в страну. Тогда Эдмонд заявлял, что правительство хочет приобрести оборудование для правоохранительных органов и для вооруженных сил.
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