Посол Гаити в США Эдмонд призвал международное сообщество ввести войска в страну

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, власть в которой могут захватить банды.

По его словам, важно убедиться, что вооруженные банды обезврежены, поскольку захватить всю страну для них – вопрос времени, приводит его слова РИА «Новости».

Ранее радиостанция Metropole сообщала, что правительство Гаити призывало США снять наложенное ими эмбарго на поставки оружия в страну. Тогда Эдмонд заявлял, что правительство хочет приобрести оборудование для правоохранительных органов и для вооруженных сил.

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