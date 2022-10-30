 

Посол Гаити в США Эдмонд призвал международное сообщество ввести войска в страну

30.10.2022, 20:55, Новости дня
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Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, власть в которой могут захватить банды.

По его словам, важно убедиться, что вооруженные банды обезврежены, поскольку захватить всю страну для них – вопрос времени, приводит его слова РИА «Новости».

Ранее радиостанция Metropole сообщала, что правительство Гаити призывало США снять наложенное ими эмбарго на поставки оружия в страну. Тогда Эдмонд заявлял, что правительство хочет приобрести оборудование для правоохранительных органов и для вооруженных сил.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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