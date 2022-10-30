Кириенко: Запад ведет войну с Россией с целью лишить нас права на будущее

Боевые действия в зоне спецоперации в Украине – это лишь часть того фронта, который развернут в войне против России. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к участникам Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

Кириенко подчеркнул, что против РФ ведется именно война, причем широким фронтом. Кроме зоны СВО, есть колоссальная экономическая война, такого количества антироссийских санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Кроме того, идет информационная война, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры, передает ТАСС.

Целью войны Кириенко назвал попытку Запада «лишить Россию права на будущее».

«Это война за образ будущего… Я исхожу из того, что будущее обязательно надо придумывать и проектировать. Конечно, при этом надо отдавать себе отчет, что реальное будущее никогда не будет соответствовать проекту», – сказал он.

Кириенко отметил, что для того, чтобы проектируемое будущее стало реальным, необходимо соблюсти два условия. Первое из них должно опираться на имеющейся фундамент. «Какой бы красивой ни была идея, если она не опирается на реальный фундамент, тогда, действительно, это прожектерская фантазия, реализована она не будет. В этом смысле абсолютно согласен, что этот образ будущего выращивается, исходя из имеющегося фундамента, традиций, инфраструктуры, истории», – сказал чиновник.

«Второе условие – образ будущего, придуманный, спроектированный или выращенный, становится реальностью, только если в него поверит критическая масса людей, которые готовы действовать ради того, чтобы это будущее стало реальностью. Тогда оно действительно превращается в реальные изменения», – добавил Кириенко.

Также он добавил, что период тектонических мировых изменений, затрагивающих почти все сферы жизни, только начался, они необратимы.

В качестве примеров таких сфер Кириенко назвал, в частности, климат, технологии, систему политического устройства и баланса в мире.

«Мы все живем в эпоху перемен, скорость этих перемен только нарастает. Нам крайне важно, принимая этот вызов, удержать принцип, что любой кризис – это всегда время возможностей. Да, это сложно, тяжело, это не будет просто. Это сейчас непросто и не будет просто, но это время возможностей. Это то, на что будут направлены силы», – заключил он.

Напомним, призыв президента РФ к мировому сообществу приступить к решению глобальных проблем, в частности проблемы неравенства, безусловно, вызовет живой отклик у незападных стран. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя речь Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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