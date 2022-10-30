Экс-премьер Италии Берлускони предложил способ усадить Зеленского за стол переговоров
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Президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Украине, считает лидер правящей партии «Вперед, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони считает.
По его мнению, если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, то мирные переговоры стали бы возможны, информирует РИА «Новости».
«Возможно, в этом случае Зеленский мог бы согласиться сесть за стол переговоров», – сообщил Берлускони в интервью для новой книги итальянского журналиста Бруно Веспы.
Он также добавил, что в сложившейся ситуации Италия может быть только вместе «с Западом в защите прав такой свободной и демократической страны, как Украина».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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