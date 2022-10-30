Экс-премьер Италии Берлускони предложил способ усадить Зеленского за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Украине, считает лидер правящей партии «Вперед, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони считает.

По его мнению, если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, то мирные переговоры стали бы возможны, информирует РИА «Новости».

«Возможно, в этом случае Зеленский мог бы согласиться сесть за стол переговоров», – сообщил Берлускони в интервью для новой книги итальянского журналиста Бруно Веспы.

Он также добавил, что в сложившейся ситуации Италия может быть только вместе «с Западом в защите прав такой свободной и демократической страны, как Украина».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать.

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