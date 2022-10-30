 

Экс-премьер Италии Берлускони предложил способ усадить Зеленского за стол переговоров

30.10.2022, 20:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Украине, считает лидер правящей партии «Вперед, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони считает.

По его мнению, если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, то мирные переговоры стали бы возможны, информирует РИА «Новости».

«Возможно, в этом случае Зеленский мог бы согласиться сесть за стол переговоров», – сообщил Берлускони в интервью для новой книги итальянского журналиста Бруно Веспы.

Он также добавил, что в сложившейся ситуации Италия может быть только вместе «с Западом в защите прав такой свободной и демократической страны, как Украина».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10.20 / Москвичей из групп риска призвали избегать контактов с питомцами

25.11.21 / “Шикарная женщина с бомбическими ногами”. Варнава снялась без юбки, но в чулках и на шпильке

02.07.20 / Они ковали Победу в войне: 20 городам РФ присвоено звание “трудовой доблести”

15.08.21 / В Украине за сутки подтвердили 695 случаев COVID-19

16.08.21 / В Афганистане находятся еще около 50 украинцев. МИД уточняет, кто из них хочет эвакуироваться

02.09.20 / Американское СМИ заподозрило Россию в «атаке на психику» Байдена

19.03.21 / “Мой принц”. Остапчук показал, что они с женой подарили его сыну от первого брака на день рождения

03.09.20 / Украинские футболисты обыграли Швейцарию, в Украине антирекорд смертности от COVID-19. Главное за день

13.09.20 / НАБУ хочет заработать политические дивиденды на уже закрытом деле “Роттердам плюс” – адвокат

03.07.21 / Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию из-за потока мигрантов из Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика