 

«Современное рабство» — расследование NBC News показало, что на американских военных базах работают жертвы торговли людьми

30.10.2022, 20:36, Разное
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На американских военных базах за рубежом работают жертвы торговли людьми, удалось установить в ходе расследования телеканалу NBC News. В частности, на базе в Кувейте подрядчик Пентагона саудовская компания Tamimi Global обманывает сотрудников при найме на работу, недоплачивает им и забирает их паспорта, чтобы они не могли вернуться на родину. Однако в 2021 году Пентагон заключил с Tamimi ещё одну сделку на 10 миллионов долларов.

А теперь к расследованию NBC News тревожных утверждений, что иностранные рабочие на некоторых американских военных базах за рубежом являются жертвами торговли людьми. Сюжет подготовлен в сотрудничестве с Международным консорциумом журналистов-расследователей, The Washington Post и арабскими репортёрами. С репортажем Кортни Кьюби.

Это — американские маяки по всему миру: базы Вооружённых сил США. Здесь наши военнослужащие несут службу за тысячи миль от дома. Но эти базы также являются домами вдали от дома для другой группы людей: тысяч низкооплачиваемых работников, таких как эти, которые едут на автобусе из переполненных жилых кварталов, чтобы работать на кухне или убирать казармы на военной базе. 

АБДУЛЛАХ: Мы же люди, а не роботы, верно?

Абдуллах, пожелавший скрыть свою личность в целях безопасности, работал на саудовского подрядчика Tamimi Global, который с 2007 года получил четверть миллиона долларов от Вооружённых сил США. Абдуллах, который родился в деревне в Бангладеш, говорит, что он и его мать взяли кредиты, чтобы выплатить тысячи долларов рекрутеру компании Tamimi в надежде, что работа в Кувейте поможет его семье на родине. 

АБДУЛЛАХ: Они лично мне сказали: 200 кувейтских динаров в месяц, жильё бесплатно, еда бесплатно, всё бесплатно.

Но когда он приехал на американскую военную базу в Кувейт в 2016 году, вместо обещанных 680 долларов в месяц, по его словам, ему платили меньше половины от этой суммы.

АБДУЛЛАХ: Они сказали, что сейчас будут платить только 40 кувейтских динаров. Есть контракт, и он подписан. 

Он также утверждает, что компания забрала его паспорт, чтобы он не смог вернуться домой. Компания берёт комиссионные за трудоустройство, недоплачивает работникам и забирает их паспорта. Всё это нарушает политику нулевой терпимости американского правительства к торговле людьми. 

ЛЕГРЕЙС РОБЕРТС-ХАРВИ, специалист по контрактам: Они работают без выходных, семь дней в неделю по 12 часов в день. Около трёх лет.

Специалист по контрактам в вооружённых силах Легрейс Робертс-Харви курировала контракты компании Tamimi по работе в столовой на базе в Кувейте, пока работала там на протяжении двух лет. Её уволили в 2018 году.

ЛЕГРЕЙС РОБЕРТС-ХАРВИ: Это было ужасно. Им пришлось уехать со своей родины в другую страну,где с ними плохо обращались и у них даже не было возможности заботиться о своих семьях.

В 2017 году расследование, проведённое армией, нашло достаточно доказательств, чтобы отстранить Tamimi за нарушения, связанные с торговлей людьми. Но вместо запрета армия заключила соглашение о мониторинге. А в прошлом году Пентагон заключил с Tamimi ещё одну сделку на 10 миллионов долларов. 

В заявлении для NBC News в компании отметили, что гордятся своим партнёрством с США, соблюдают правила по борьбе с торговлей людьми и заботятся о своих сотрудниках. Заявление гласит: «Мы делаем всё возможное, чтобы избежать ненадлежащих процедур найма, и больше не берём паспорта на хранение». 

За последние пять лет следователи из Пентагона обнаружили 176 нарушений в связи с торговлей людьми со стороны подрядчиков. Однако Пентагон не раскрывает названия компаний, ответственных за эти нарушения.

ЛЕТИША ЛАВ, сотрудница Счётной палаты США: То, как с ними обращаются, некоторые считают современным рабством. 

Летиша Лав из Счётной палаты изучила то, как военные отслеживают торговлю рабочей силой. По её словам, Пентагон должен вносить данные о нарушениях в базу данных, открытую для других ведомств, но ни разу не сделал этого за пять лет. 

ЛЕТИША ЛАВЭто значит, что мы можем заключать контракты с опасными партнёрами, не зная об этом.

КОРТНИ КЬЮБИ, корреспондент NBC News: Министерство обороны допустило грубую ошибку? 

ЛЕТИША ЛАВИменно так.

КОРТНИ КЬЮБИ: И кто страдает, пока министерство обороны не уделяет этому должного внимания?
 
ЛЕТИША ЛАВЖертвы принудительного труда. Ещё один факт, который меня огорчает, это то, что деньги наших налогоплательщиков потенциально могут использоваться для поддержки принудительного труда и торговли людьми. Это совершенно неприемлемо.
 
КОРТНИ КЬЮБИ: В заявлении для NBC News Пентагон отметил, что продолжает усердно бороться с торговлей людьми, потому что это нарушает права человека и вредит нашей миссии по национальной безопасности.
 
Дата выхода в эфир 28 октября 2022 года.


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