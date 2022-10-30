«Современное рабство» — расследование NBC News показало, что на американских военных базах работают жертвы торговли людьми

На американских военных базах за рубежом работают жертвы торговли людьми, удалось установить в ходе расследования телеканалу NBC News. В частности, на базе в Кувейте подрядчик Пентагона саудовская компания Tamimi Global обманывает сотрудников при найме на работу, недоплачивает им и забирает их паспорта, чтобы они не могли вернуться на родину. Однако в 2021 году Пентагон заключил с Tamimi ещё одну сделку на 10 миллионов долларов.

А теперь к расследованию NBC News тревожных утверждений, что иностранные рабочие на некоторых американских военных базах за рубежом являются жертвами торговли людьми. Сюжет подготовлен в сотрудничестве с Международным консорциумом журналистов-расследователей, The Washington Post и арабскими репортёрами. С репортажем Кортни Кьюби.

Это — американские маяки по всему миру: базы Вооружённых сил США. Здесь наши военнослужащие несут службу за тысячи миль от дома. Но эти базы также являются домами вдали от дома для другой группы людей: тысяч низкооплачиваемых работников, таких как эти, которые едут на автобусе из переполненных жилых кварталов, чтобы работать на кухне или убирать казармы на военной базе.

АБДУЛЛАХ: Мы же люди, а не роботы, верно?

Абдуллах, пожелавший скрыть свою личность в целях безопасности, работал на саудовского подрядчика Tamimi Global, который с 2007 года получил четверть миллиона долларов от Вооружённых сил США. Абдуллах, который родился в деревне в Бангладеш, говорит, что он и его мать взяли кредиты, чтобы выплатить тысячи долларов рекрутеру компании Tamimi в надежде, что работа в Кувейте поможет его семье на родине.

АБДУЛЛАХ: Они лично мне сказали: 200 кувейтских динаров в месяц, жильё бесплатно, еда бесплатно, всё бесплатно.

Но когда он приехал на американскую военную базу в Кувейт в 2016 году, вместо обещанных 680 долларов в месяц, по его словам, ему платили меньше половины от этой суммы.

АБДУЛЛАХ: Они сказали, что сейчас будут платить только 40 кувейтских динаров. Есть контракт, и он подписан.

Он также утверждает, что компания забрала его паспорт, чтобы он не смог вернуться домой. Компания берёт комиссионные за трудоустройство, недоплачивает работникам и забирает их паспорта. Всё это нарушает политику нулевой терпимости американского правительства к торговле людьми.

ЛЕГРЕЙС РОБЕРТС-ХАРВИ, специалист по контрактам: Они работают без выходных, семь дней в неделю по 12 часов в день. Около трёх лет.

Специалист по контрактам в вооружённых силах Легрейс Робертс-Харви курировала контракты компании Tamimi по работе в столовой на базе в Кувейте, пока работала там на протяжении двух лет. Её уволили в 2018 году.

ЛЕГРЕЙС РОБЕРТС-ХАРВИ: Это было ужасно. Им пришлось уехать со своей родины в другую страну,где с ними плохо обращались и у них даже не было возможности заботиться о своих семьях.

В 2017 году расследование, проведённое армией, нашло достаточно доказательств, чтобы отстранить Tamimi за нарушения, связанные с торговлей людьми. Но вместо запрета армия заключила соглашение о мониторинге. А в прошлом году Пентагон заключил с Tamimi ещё одну сделку на 10 миллионов долларов.

В заявлении для NBC News в компании отметили, что гордятся своим партнёрством с США, соблюдают правила по борьбе с торговлей людьми и заботятся о своих сотрудниках. Заявление гласит: «Мы делаем всё возможное, чтобы избежать ненадлежащих процедур найма, и больше не берём паспорта на хранение».

За последние пять лет следователи из Пентагона обнаружили 176 нарушений в связи с торговлей людьми со стороны подрядчиков. Однако Пентагон не раскрывает названия компаний, ответственных за эти нарушения.

ЛЕТИША ЛАВ, сотрудница Счётной палаты США: То, как с ними обращаются, некоторые считают современным рабством.

Летиша Лав из Счётной палаты изучила то, как военные отслеживают торговлю рабочей силой. По её словам, Пентагон должен вносить данные о нарушениях в базу данных, открытую для других ведомств, но ни разу не сделал этого за пять лет.

ЛЕТИША ЛАВ: Это значит, что мы можем заключать контракты с опасными партнёрами, не зная об этом.

КОРТНИ КЬЮБИ, корреспондент NBC News: Министерство обороны допустило грубую ошибку?

ЛЕТИША ЛАВ: Именно так.

КОРТНИ КЬЮБИ: И кто страдает, пока министерство обороны не уделяет этому должного внимания?



ЛЕТИША ЛАВ: Жертвы принудительного труда. Ещё один факт, который меня огорчает, это то, что деньги наших налогоплательщиков потенциально могут использоваться для поддержки принудительного труда и торговли людьми. Это совершенно неприемлемо.



КОРТНИ КЬЮБИ: В заявлении для NBC News Пентагон отметил, что продолжает усердно бороться с торговлей людьми, потому что это нарушает права человека и вредит нашей миссии по национальной безопасности.



Дата выхода в эфир 28 октября 2022 года.