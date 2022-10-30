 

Дают больше – Личное мнение

30.10.2022, 20:18, Разное
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Считающая себя красивой 46-летняя Дана Борисова поделилась радостью:

«Мне 46, но благодаря грамотному сочетанию процедур всегда дают значительно меньше».


Фото: Соцсети

Интересно, кто именно всегда даёт Дане меньше?

Вот мне почему-то давно казалось, что женщине — за 50, а выглядит она старше своих 50+, потому что… ну потому что потому.

Нет, я не против косметологии, а двумя руками за. Современные методы, аппараты, умелые руки врачей творят чудеса — я сейчас не о Дане, как вы понимаете говорю, а в принципе.

Но никакая процедура не изменит кардинально внешность в лучшую сторону, если ты не ведёшь здоровый образ жизни.

Молодость — это не только про процедуры, а про весь организм в целом.

Спорт, отсутствие вредных привычек, правильное и умеренное питание. Полноценный сон, работа со своим настроением. В первую очередь, именно это делает тебя моложе. А если этого нет, никто не скажет, что ты моложе своего возраста.

Ну, собственно, подтверждение моему мнению мы и можем наблюдать, когда смотрим на Дану.

46 ей, ага. А на сколько выглядит?

Источник: Лена Миро


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