Дают больше – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Считающая себя красивой 46-летняя Дана Борисова поделилась радостью:
«Мне 46, но благодаря грамотному сочетанию процедур всегда дают значительно меньше».
Фото: Соцсети
Интересно, кто именно всегда даёт Дане меньше?
Вот мне почему-то давно казалось, что женщине — за 50, а выглядит она старше своих 50+, потому что… ну потому что потому.
Нет, я не против косметологии, а двумя руками за. Современные методы, аппараты, умелые руки врачей творят чудеса — я сейчас не о Дане, как вы понимаете говорю, а в принципе.
Но никакая процедура не изменит кардинально внешность в лучшую сторону, если ты не ведёшь здоровый образ жизни.
Молодость — это не только про процедуры, а про весь организм в целом.
Спорт, отсутствие вредных привычек, правильное и умеренное питание. Полноценный сон, работа со своим настроением. В первую очередь, именно это делает тебя моложе. А если этого нет, никто не скажет, что ты моложе своего возраста.
Ну, собственно, подтверждение моему мнению мы и можем наблюдать, когда смотрим на Дану.
46 ей, ага. А на сколько выглядит?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет