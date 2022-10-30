Мнение: «Мир не может остаться без руководства США», вторжение в Гренаду и самая жестокая страна в мире

1. США снова заявляют о своей исключительности. По словам главы Госдепа, мир без руководства американцев жить не может, так как человечество ещё не доросло, чтобы самоорганизоваться без американского диктата. А если даже до роли лидера дорос Китай, то его всё равно нельзя пускать на эту роль, ибо это невыгодно для США (ссылка):



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мировому сообществу нельзя остаться без руководства Вашингтона. Его слова приводит РИА Новости.

На выступлении в Стэнфордском университете Блинкен заявил, что сейчас происходит соревнование за будущее периода, который следует за холодной войной. Он уточнил, это повлияет на то, какие ценности будут транслироваться на глобальном уровне. Он отметил, что США обладают «простым выбором», поскольку «мир сам себя не организует».

Американский госсекретарь заявил о необходимости руководства США и добавил, что миру нельзя без него остаться.

«Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух — ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями; или, того не лучше», — никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие, — подчеркнул он.

2. Разбор печально знаменитого вторжения США в Гренаду 1983 года. 5000 американских десантников, 12 боевых кораблей (в том числе 2 авианосца) и десятки боевых самолётов и вертолётов смогли привести к покорности маленькое островное государство с армией в 1000 человек только после того, как к указанным силам прибыло подкрепление ещё в два батальона (ссылка):



Навалившись на крохотную Гренаду всей своей массой, США продавили нужную им политику и сейчас это абсолютно марионеточное государство, которое везде и всюду голосует так, как голосуют США.

Все это я рассказал не только для того, чтобы показать, как отлично и смело умеют воевать США. Просто, когда в следующий раз вам будут рассказывать, что:

• Нельзя вторгаться в страну только из-за того, что она хочет дружить с вашим врагом

• Чье-то вражеское оружие у ваших границ не несет никакой опасности

• Нельзя воевать ракетами против тех, у кого их нет

• Нельзя трогать соседей и т.д.

Вспоминайте, пожалуйста, вторжение 1983-го года.

3. Американская «свобода слова». Известный американский экономист Джеффри Сакс, – советник Ельцина и Гайдара в период проведения «шоковой терапии» в начале 1990-х, – высказал вдруг на одной конференции всем очевидную правду про США и Великобританию. Разумеется, ему немедленно попытались заткнуть рот (ссылка):

Модератор пытается заставить профессора Джеффри Сакса замолчать после того, как он заявляет следующую истину: “Самой жестокой страной в мире с 1950 года были Соединенные Штаты”.

Стоит отметить ещё его высказывание про Британию: “в 19-м веке самой жестокой страной была Великобритания, вы можете быть демократией дома, и безжалостной империей за границей”.