 

Мнение: Почему мобилизация?

30.10.2022, 19:50, Разное
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Для той тысячи жителей планеты, которая непонятно почему полюбила мои стримы – от меня подарок: достал из пыльных запасников вот это видео. Подумал, что если есть люди, которые полностью прослушивают мои 3,5-часовые стримы – им это тоже очень даже должно “зайти”. Тут всего-то 42 минуты – плёвый формат.

Это я одно время пытался продвигать собственные книжные обзоры. Сейчас случайно переслушал, как раз про Алексея Сальникова – и подумал: ба! Да это ж как раз та тема, которая сейчас многих волнует и ставит в тупик: как и почему люди соглашаются идти на мобилизацию, то есть – соглашаются убивать?

И вот оказывается, у меня два года назад уже и ролик был с таким названием, а молодой талантливый автор Алексей Сальников еще за год до этого книгу написал РОВНО ОБ ЭТОМ. “Отдел” Сальникова – книга о 2022 годе, точнее, о БЕЗУМИИ 2022 года. Раньше времени вышла, бывает. Но – очень, дьявольски актуальна.

99% посетителей моего блога возмутит, что ролик длится более чем 5 минут – их мы отправляем в сад (и забываем там); оставшиеся 5 моих разлюбезных читателей – велкам! ВАМ – понравится.

Источник: Размышления вольного социолога


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