«Раздражает и бесит»: Карина Кросс назвала причину осадить Вику Одинцову

Карина Кросс в одном из выпусков нового сезона «Звезд в Африке» резко осадила Вику Одинцову. Певица и видеоблогер назвала причину такого поступка, заявив, что модель ее бесит и раздражает.

На российском телевидении продолжают выходить новые эпизоды шоу «Звезды в Африке». В третьем сезоне реалити продюсеры пригласили поучавствовать селебрити, которые уже снимались в предыдущие годы. Поэтому передача не потеряла свою интригу и азарт, ведь в ранее участники успели и подружиться и рассориться. Уже сейчас появились проблемы у Вики Одинцовой, которая подружилась в минувшем сезоне с Ярушиным, но в итоге отдала свой иммунитет Юле Гаврилиной. Однако ссора у модели произошла с Кариной Кросс. Блогерша, актриса и певица резко осадила напарницу по программе.

Карина Кросс назвала причину своего поступка, объяснив его поведением Вики Одинцовой. Все участники «Звезды в Африке» пытаются запомниться зрителю, привлекая к себе больше внимания. Однако иногда это раздражает других звезд, из-за чего и возникают конфликты. Как пояснила основательница бренда Kross Cosmetic Кросс, ее просто бесят те методы, которые использует Одинцова. По словам исполнительницы песни «Пора взрослеть», она находит глупыми попытки своей конкурентки по шоу.

Следует отметить, что 28-летняя модель, снявшаяся для Playboy и FHM, а также в 2017 году выполнившей трюк на одной руке на крыше 300-метрового дубайского небоскреба, не особо обращает внимание на хейт. Обвинения в свой адрес экс-возлюбленная Егора Крида слышала неоднократно, поэтому Вика Одинцова готова к самым разным сложностям в шоу «Звезды в Африке». Впрочем, они и сама иногда подкалывает других участниц. Так, она осудила «общак» Светланы Пермяковой, поскольку каждый может поступать со своей долей по своему усмотрению.

Как ответит на выпады 30-летней Карины Кросс Вика Одинцова, можно будет увидеть уже 30 октября в 19.00. Очередной этап противостояние участников «синей» и «красной» выйдет на платформе RUTUBE и на ТНТ.