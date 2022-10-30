Ужас! Вздувшаяся почерневшая Ковальчук скорчилась в страшных муках после ухода Чумакова

То певица уедет одна отдыхать, то артист покажет свои развлечения в гордом одиночестве. Например, на днях супруг экс-солистки “Блестящих” развалился на диване и представил всем свою новую пассию – массажный прибор. Паре то и дело приходится опровергать слухи о разводе.

Впрочем, в одном из интервью Юлия Ковальчук говорила, что у супругов есть личное пространство и время, когда каждый занимается своими делами. В этот раз, возможно после ухода Алексея Чумакова из дома, певица занялась бьюти-процедурами.

Знаменитость использовала черную маску для лица, которая пошла пузырями – часто такие используются для очищения кожи. Вздувшаяся почерневшая Юлия Ковальчук скорчилась в страшных муках на камеру, видимо, пытаясь кого-то напугать своим видом. Артистка сравнила женские бьюти-процедуры с Хэллоуином, а в конец видео вставила кадры с черной обезьянкой, кричащей и корчащей рожицы.

Поклонники оценили юмор Юлии Ковальчук, посмеявшись над забавной сценкой. Некоторые отметили, что женщины действительно часто выглядят странно в погоне за молодостью и красотой. Ужас! Но что поделать.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты уже девять лет. Также у пары подрастает дочь Амелия, который в этом году исполнилось пять. Звезды трепетно относится к личной жизни, поэтому поклонники до сих пор не знают, как выглядит девочка. Некоторые даже сомневаются в том, что у артистов действительно есть ребенок.