 

Бедность и одиночество: Севшего на шею сына-фрика Яковлевой обрекли на печальный конец

30.10.2022, 19:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наследник прославленной актрисы привлекает очень много внимания к себе, хотя бы потому, что является обладателем необычной внешности – тело молодого человека полностью покрыто татуировками. Денис Шальных не пошел по стопам матери в творческий мир, бросив обучение в вузе на режиссера. Сейчас сын Елены Яковлевой с увлекается спортом, много качается, а вот кем работает неизвестно.

Два года назад он откровенно признавался, что сидит у матери на шее: мол, брать у нее деньги не стыдно. Очевидно, что звезда театра и кино в глубине души надеется, что ее кровинушка все же устроится в жизни. Вот только эзотерик Ольга Фисенко молодого человека обрекла на печальный конец – на бедность и одиночество.

Но все может сложиться иначе, если сын Елены Яковлевой возьмется за ум, начнет развиваться в карьерном плане, а также усердно работать над своим эмоциональным состоянием, иллюзиями и чувством обреченности. Эксперт уверена, что Денис Шальных мог бы добиться успехов в спорте, рекламе и работе, связанной с социальными сетями. Однако ему не хватает усидчивости.

“Может браться за много дел, но сложно доводить до конца, это касаться будет и работы и отношений”, – объяснила эзотерик, отметив, что парню необходимо сконцентрироваться деле, на которое хватит его сил.

Вообще, считает Ольга Фисенко, ближайшие пять лет в жизни сына Елены Яковлевой будут непростыми: это будет время работы над собой и со своими страхами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07.20 / “Фотосессия”: Сергей Шнуров и группировка “Ленинград” представили новый клип с участием Тети Моти

20.01.22 / Фил Спенсер пожаловался на домогательства во время осмотра офиса Blizzard

03.02.22 / Мнение: С вещами на выход

05.07.21 / Джулия Робертс поделилась редким фото с мужем по случаю годовщины свадьбы

31.01.22 / Путин выступил за освобождение 100 тысяч осужденных из колоний

06.07.21 / “Могут помочь только молитвы”: певицу МакSим посетил священник Лука

30.08.22 / В парке 60-летия Октября появилась площадка для скейтеров

28.07.22 / Мнение: Новый начальник Главпура

29.03.22 / Саввин день: что нельзя делать 29 марта

15.10.22 / “Я не вижу с Даней девочек”: кого раздел обнаженный Милохин у всех на глазах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика