Sky News – в Южной Корее объявили траур после массовой давки в центре столицы

Накануне вечером во время празднования Дня всех святых в Сеуле произошла давка, в результате которой погиб 151 человек и ещё 82 получили ранения. Южнокорейский президент Юн Сок Ёль назвал произошедшее «катастрофой, которой не должно было случиться», и объявил общенациональный траур, пишет Sky News.



AP

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой, которая произошла накануне в столице во время празднования Хэллоуина. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, пишет Sky News.

«Это по-настоящему ужасно. Прошлой ночью в центре Сеула произошли трагедия и катастрофа, которых не должно было случиться», — заявил глава государства, прежде чем лично отправиться на место происшествия.

В субботу вечером в результате давки в переполненном столичном районе ночных клубов Итхэвоне погиб 151 человек. Кроме того, не менее 82 участников торжеств получили ранения, поясняет телеканал.

Начальник пожарной части в столичном округе Йонсан-гу Чхве Сон Бом сказал, что число погибших может увеличиться. Он также добавил, что некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

По словам чиновников, давка началась после того, как большая толпа собравшихся попытался протиснуться в узкий переулок рядом с отелем Hamilton. Большинство погибших — несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет.

Пока неясно, что именно вызвало столпотворение. Но, по неподтверждённым данным, большое количество людей спешно отправилось в этот район после слухов о том, что там заметили некую знаменитость, отмечает Sky News.

Согласно сообщениям местных СМИ, в Итхэвон прибыло около 100 тыс. человек, чтобы отметить День всех святых. Это празднование стало самым масштабным за последние годы после ослабления антиковидных ограничений.

Несколько мировых лидеров направили соболезнования Южной Корее. «Альянс между нашими двумя странами никогда не был более динамичным и жизненно важным, а связи между нашими народами крепче, чем когда-либо. США поддерживают Республику Корея в это трагическое время», — заявил Джо Байден.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал случившееся в Сеуле «чудовищным». «Мы мысленно с работниками экстренных служб и со всеми южнокорейцами в это очень тяжёлое время», — подчеркнул он.