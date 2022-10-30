 

Похож на прадеда как две капли воды: тихушник Янковский впервые показал лицо сына

30.10.2022, 18:03, Разное
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Иван Янковский, сын Филиппа и внук Олега Янковского, продолжил актерскую династию. Именно съемки одного из фильмов стали для него судьбоносными: на площадке картины “Чемпион мира” он познакомился со своей будущей женой. Ей стала Диана Пожарская.

Молодые люди долго скрывали свои отношения, отрицая все сплетни, а затем эффектно сообщили прессе и поклонникам сразу несколько важных новостей. Вначале тихушники Янковский и Пожарская продемонстрировали свои обручальные кольца, затем – объявили о том, что на свет появился их ребенок. В июле 2021 года на одного Янковского стало больше: у пары родился сын, которого молодой отец в знак уважения назвал в честь знаменитого деда – Олегом.

Молодая семья, судя по всему, считает, что счастье любит тишину: интернет не увидел ни одной фотографии мальчика. Сегодня, однако, все изменилось: Иван Янковский
в честь своего Дня Рождения
поделился в своем блоге долгожданной фотографией. Впервые показал лицо своего сына целиком, ведь раньше в блоге его жены Дианы Пожарской фанаты могли увидеть лишь смазанные селфи.

Поклонники, наконец увидевшие мальчика, стали наперебой поздравлять Ивана с праздником, а также подмечать, что маленький Олег похож на своего именитого прадеда как две капли воды.

“На Мюнхгаузена похож”, “Серьезный пацан, а улыбнется, улыбка лучезарная”, –
захлебнулись от эмоций подписчики Ивана Янковского.


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