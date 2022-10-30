 

Почему нет сочувствия? – Личное мнение

30.10.2022, 17:36, Разное
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Компактный, но не по годам красивый исполнитель Тимати объяснил вдруг Ксении Собчак, почему никто не сочувствует ей в беде.

По мнению Юнусова, Собчак сама не любит людей из индустрии шоубиза, а потому и ей нет сочувствия.


Фото: Соцсети

Такой же мудрый, как и красивый Тимати, конечно, ошибся. Так часто бывает, когда он не слушает маму.

Отсутсвие сочувствия к Собчак имеет совершенно другие причины.

Год назад, когда Ксения летела на всех парах в аэропорт, в Сочи произошла авария. Погибла девушка, водителя посадили. Собчак же пересела в другую машину и поехала дальше.

Сейчас сели уже два человека из её ближайшего окружения. Сама же Ксения отправилась в пеший поход по Европе. О какой беде Собчак тут вообще речь? Ей не нравится пеший туризм или что?

Если мы говорим об отсутствии сочувствия к Ксении, то как мне кажется, его нет именно по этой причине.

Она скачет куда-то, но проблемы возникают не у неё, а у людей, которые оказались рядом. У водителя, который её везёт, у её работников, у героев её интервью, у просто встретившихся на дороге людей. У Собчак же нет никаких проблем.

Может быть, именно это видят люди и не сочувствуют Ксении, потому что беды происходят не с ней, а с другими?

Источник: Лена Миро


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