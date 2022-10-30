 

У абитуриентов 2023 года появится возможность получить новую программу специалитета «Скульптура из автопокрышек»

30.10.2022, 17:33, Разное
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Министерство образования готовит для студентов новую уникальную возможность – с 2023 года они смогут обучаться по специальности «Скульптура из автопокрышек».

На данный момент такому не учат ни в одной из стран, поэтому можно с уверенностью говорить, что желающим со всего мира останется лишь устремиться в Россию.

Художественно одарённые ребята 16-85 лет найдут применение своим способностям, если пройдут обучение у признанных специалистов в таком виде скульптуры. Вузы предложат ставку преподавателя тем из них, кто обладает недюжинными педагогическими талантами.

Что же касается абитуриентов, то им, помимо общей склонности к творчеству, рекомендуется иметь навыки украшения собственных дворов. Приоритет будет отдаваться победителям конкурсов «Лучший двор». Студенты научатся как создавать новые объёмные произведения, так и реставрировать обветшавшие скульптуры из покрышек.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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