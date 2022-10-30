Авиакомпания «Аэрофлот» перешла на отечественную систему бронирования
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» перешла на отечественную систему бронирования и возобновила работу онлайн-сервисов, сообщили в пресс-службе.
Работа онлайн-сервисов вновь восстановлена после завершения процедур технического перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Официальный сайт готов к обслуживанию пассажиров, продажи на рейсы открыты, говорится в сообщении на сайте компании.
Ранее на российскую систему бронирования перешла авиакомпания S7.
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