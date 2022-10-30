 

Авиакомпания «Аэрофлот» перешла на отечественную систему бронирования

30.10.2022, 17:10, Новости дня
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» перешла на отечественную систему бронирования и возобновила работу онлайн-сервисов, сообщили в пресс-службе.

Работа онлайн-сервисов вновь восстановлена после завершения процедур технического перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Официальный сайт готов к обслуживанию пассажиров, продажи на рейсы открыты, говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее на российскую систему бронирования перешла авиакомпания S7.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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