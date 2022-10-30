 

Сигнальщика ВМФ представили к госнаграде за обнаружение дрона в Севастополе

30.10.2022, 17:10, Новости дня
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Сигнальщик ВМФ, который первым заметил дрон во время теракта в акватории Севастополя, представлен к госнаграде, сообщили в Минобороны России.

«Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в темное время суток 29 октября с.г. первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что сигнальщик доложил вахтенному офицеру о дроне, что дало возможность «огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат».

Там отметили, что матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.

Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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