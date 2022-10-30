 

Сотрудников полиции в Кишиневе на акции протеста забросали яйцами

30.10.2022, 17:10, Новости дня
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В Кишиневе происходят столкновения между участниками массовой акции протеста оппозиции с полицией.

Правоохранители не пускают митингующих в центр города, некоторые пытаются прорвать полицейский кордон. При этом полицию в ответ забрасывают яйцами, передает «Sputnik Молдова».

Ранее протестующие требовали отставки руководства Молдавии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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