Сотрудников полиции в Кишиневе на акции протеста забросали яйцами
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В Кишиневе происходят столкновения между участниками массовой акции протеста оппозиции с полицией.
Правоохранители не пускают митингующих в центр города, некоторые пытаются прорвать полицейский кордон. При этом полицию в ответ забрасывают яйцами, передает «Sputnik Молдова».
Ранее протестующие требовали отставки руководства Молдавии.
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