Мнение: Сделали дайджест по НТВ

6 минут! Как раз как публика любит. Там, кстати, прошу обратить внимание на очень четкое выступление Сытина – тоже в 2014-2017 гг. был мой постоянный коллега по “скамье для врагов народа”, так мы называли специальную скамью в той же студии “Места встречи” на НТВ, куда сажали “разрешенных оппонентов режима”: не Навального, конечно, но “несогласных” типа Майкла Бома, украинца Ковтуна, красотки Натальи Шавшуковой, ну и иногда нас с Сытиным. Сейчас почти все в эмиграции, на Наталью вообще дело завели еще в 2021 году – видимо, поэтому про меня вспомнили.

Сытин завернул очень круто, я даже от него не ожидал. Прямая параллель с блокадой Ленинграда, после чего заявление, что украинцы, как и ленинградцы, не сломаются и не сдадутся! Я на его фоне выступил бледно, да и Норкин, надо отдать ему должное, мне вообще не дал закончить ни одной фразы.

Норкин вообще меня удивил какой-то откровенной враждебностью. Читал отзывы – многие даже предположили, что “у Норкина к Рощину какие-то личные счеты”. На самом деле мы с ним практически не знакомы, личного ничего быть не может – только на передачах и виделись. Но он, видимо, меня запомнил! Такое ощущение, как будто с ним не посоветовались, меня приглашая, а он с самого начала был против, “зачем вы этого Рощина сюда притащили!” Ну что – старый телевизионный лис был прав, чуя беду…

Хотя моя совесть чиста: когда вечером в четверг мне внезапно позвонили (после 5-летнего перерыва) и елейным голосом пригласили на “Место встречи” (с вами говорят с канала НТВ) – я честно предупредил, что они ж меня знают, и мне всё, что они творят (“они” в широком смысле) не нравится; меня заверили, что это ничего, что зададут мне минимум три вопроса (в том числе про русский язык на Украине), и что я буду на передаче 2 часа. Ну ладно.

В итоге, правда, выперли уже после одного часа, а вопрос задали всего один, и то перебили в самом начале.

Но Норкин, видимо, тоже растерялся: иначе не объяснить его в высший степени странный наезд на меня за то, что я “стремлюсь прорваться на телевидение” (??) тут я даже затрудняюсь понять, что он вообще имел в виду. Как я на него “прорывался” – под окнами Останкино ходил? Часто, выглядывая с башни, Норкин видел меня у подножия? Вообще-то ОНИ меня пригласили, и я их честно предупреждал, что мой визит им не понравится.

В общем, очень похоже, что у Норкина вылезли какие-то его собственные проекции, даже непонятно с кем или с чем связанные. Может, это был такой перекрученный крик души, вроде “смотрите, вот я-то прорвался на телевидение с правильного хода, будь я проклят!”?

А как вам его перл про “какаху”? “Вы долго ждали, чтобы бросить такую какаху…” В прямом эфире федерального телеканала, днем, дети смотрят! Ай-яй-яй… Все-таки анальная фиксация как-то безоговорочно царит над Россией.

Товарищ, который мне что-то вопил с места про Смердякова, оказался УКРАИНЦЕМ (у каждого телеканала теперь свой штатный украинец, но именно “наш”, лысого Ковтуна уволили за неблагонадежность). Украинец Богдан! (Беспалько). После эфира подошел ко мне извиняться, дескать, “вы же понимаете, это эфир, там так положено…” Я его спросил (действительно не понимаю) – “А как же вы все это одобряете, это ж вашу страну курочат?” Он опять заговорил что-то про “логистику”, что “нам нужна победа”…

Черт его знает что такое.