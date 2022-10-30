 

“Началась информационная война”: Пригожин предложил признать деятельность Google нежелательной в России

30.10.2022, 16:40, Разное
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“Во время проведения СВО на платформе началась информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей. На YouTube распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы”, — говорится в сообщении.

Кроме того, YouTube ведет последовательную политику цензуры в отношении российских каналов, блокируя любой патриотический контент, а также аккаунты государственных структур. Пригожин считает необходимым ограничить доступ к YouTube на территории РФ.

В своем заявлении Пригожин также предлагает Генпрокуратуре рассмотреть вопрос о признании американской компании Google нежелательной в России. Ее деятельность направлена на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства.


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