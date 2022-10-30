 

Мнение: Люди в клетке

30.10.2022, 16:15, Разное
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Сегодня в Казани родственники проводили эшелон с мобилизованными.

И сегодня же было обнародовано свидетельство очевидца, что фотографии клеток для мобилизованных в Казани – это не фотошоп и не фейк.

Дословно:  «….пьяных сразу было видно. Для таких сделали гауптвахту. Это такая клетка, как вытрезвитель. Они там ели, спали, просто были немного изолированы от общества. Но никто их там не ущемлял. Администрация с этим боролась, но отношение человеческое было. Я помню, один напился и туда попал, через неделю его полковник лично отпустил и спросил: «Ну что, ты хулиганить больше не будешь?» Он говорит: «Нет, извините». И его даже отпустили в увольнительное» (отсюда).

Мобилизованные в клетке – это, конечно, сильно! И, конечно же, это  не ущемление, это подготовка мобилизованных, изнеженных мирной жизнью, к тяготам и лишениям спецоперации. Только я всегда считал, что в клетках держат или зверей, или преступников, обвиняемых, подозреваемых…. Вторых – не иначе как по решению суда. А  если человека закрывают в клетку без судебного решения, выходит, что его и за человека-то не считают?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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