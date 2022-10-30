Казаки получили из бюджета 214 млн на профилактику празднования Хэллоуина

Казачьи организации в этом году получили 214 млн рублей на профилактику и недопущение празднования Хэллоуина.

Если в 2021 году они искали «сатанопоклонников» только в 20 регионах, то теперь этот список расширится до 42.

По словам источника в Федеральной службе по делам казачества и добровольных служб охраны, деньги начали выделять ещё в январе. Казаки получили современные электрошокеры, новые качественные нагайки производства КНР, а также рации и травматическое оружие.

– Любителей отпраздновать сатанинские, чуждые нашей культуре праздники, в этом году ждёт сюрприз, – говорит атаман отдела по Ленинскому району города Чебоксары Михаил Градский. – Мы получили новое обмундирование и мы разработали новую тактику по выявлению празднующих – это в том числе осмотр окон в ночное время с помощью дронов.

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