Что стимулирует выпадение волос: 10 продуктов, которые вызывают их потерю

Здоровые и красивые волосы во многом зависят от хорошего питания. Пища, которую вы потребляете, может либо повредить вашу прическу, либо сделать ее сильной и красивой. В этой статье мы расскажем о 10 продуктах, которые вызывают выпадение волос.

Сахар

Да, возможно, вас удивит, что сахар находится в верхней части списка. Он вреден не только для волос, но и для здоровья в целом. Исследования показали, что резистентность к инсулину, которая приводит к диабету и ожирению, также может привести к выпадению волос или даже облысению, как у мужчин, так и у женщин. И наиболее важным фактором резистентности к инсулину является диета с высоким содержанием сахара, крахмала и рафинированных углеводов. В любом случае лучше свести потребление сахара к минимуму. Взрослому человеку нельзя употреблять более 50 граммов сахара в день.

Рыба с высоким содержанием ртути

Исследование, проведенное в 2019 году с участием женщин с выпадением волос, показало, что у них высокий уровень ртути в крови из-за употребления в пищу рыбы. Выпадение волос уменьшилось после того, как они уменьшили потребление рыбы с высоким содержанием ртути.

Специалисты рекомендуют употреблять не более 2-3 рыбных блюд в неделю. Кроме того, употребление рыбы с низким содержанием ртути может быть полезным для людей, страдающих от выпадения волос. Рыба, богатая ртутью: рыба-меч, крупный тунец, скумбрия, альбакора, щука.

Жареная пища и красное мясо

В более раннем исследовании 2010 года предлагалось избегать жареной пищи и красного мяса для здоровья волос. Авторы заявили, что эти продукты могут негативно сказаться на здоровье волос, поскольку вызывают гиперактивность кожного сала и сальных желез. Да, красное мясо действительно содержит много железа, что важно для здоровья волос. Но уж точно не надо переусердствовать. Есть также много растительных источников, которые можно использовать для удовлетворения ежедневных потребностей в железе. Например, орехи, семена тыквы, кунжут, семена конопли, овсянка, просо и другие.

Жареные продукты готовятся в масле при очень высоких температурах и поэтому содержат трансжиры, которые связаны с повышенным риском многих заболеваний, включая болезни сердца, рак, диабет и ожирение.

Нездоровая пища

Иногда у нас нет времени готовить, и тогда мы прибегаем к нездоровой пище (полуфабрикатам). Однако она часто содержит насыщенные и мононенасыщенные жиры, которые не только способствуют ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям, но и приводят к выпадению волос. Диета с высоким содержанием трансжиров повышает уровень тестостерона. Также жирная пища может сделать кожу головы жирной и привести к закупорке пор и миниатюризации волосяных фолликулов.

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Простые углеводы

Исследование 2016 года показало, что диета с высоким содержанием простых углеводов может способствовать выпадению волос. Авторы предполагают, что употребление простых углеводов увеличивает выработку кожного сала. Хотя оно полезно для здоровья волос, чрезмерное его количество может привести к воспалению луковиц.

Лучше избегать употребления слишком большого количества простых углеводов, таких как конфеты, пирожные и печенье. Сюда можно отнести рафинированные зерна, такие как белый рис, макароны или хлеб. Сложные углеводы являются более питательной альтернативой, они содержатся в цельнозерновых продуктах, бобах и овощах.

Низкобелковые продукты

Основным строительным элементом волос является белок, называемый кератином. Недостаточное потребление белка приводит к выпадению волос. Нежирное мясо может быть хорошим источником белка. Вегетарианцы могут выбрать чечевицу, шпинат, бобы и тофу. Также источниками белка является:

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Сырой яичный белок

Яйца полезны для волос, но их нельзя есть в сыром виде. Белки сырых яиц могут вызвать дефицит биотина, витамина, который помогает вырабатывать кератин.

Продукты, богатые витамином А

Исследования показывают, что слишком много витамина А может способствовать выпадению волос, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы установить последнюю взаимосвязь. Витамин А важен для здоровья глаз и ясного зрения. Однако его чрезмерное потребление может привести к истончению и выпадению волос.

Диета, богатая селеном

Селен является микроэлементом, который необходим для многих процессов в клетках и организме. Но, как и в случае с витамином А, потребление слишком большого количества этого питательного вещества может вызвать проблемы со здоровьем, включая выпадение волос. В небольших количествах он содержится во многих продуктах, но большинство случаев токсичности селена возникает у людей, которые принимали его в качестве добавок к пище.

Алкоголь

Алкоголь и выпадение волос не связано напрямую. Однако его чрезмерное употребление может вызвать дефицит питательных веществ, что приведет к выпадению волос. Организму необходимы они для роста волос и ногтей и даже для поддержания здоровой работы мозга.