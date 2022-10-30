Тенденции брюк на осень-зиму для женщин за 50: на что нужно обратить внимание и от каких моделей лучше отказаться

Когда женщина становится старше, то большинство начинают менять свой стиль. Мы выбираем то, что больше всего нам подходит, а что нет. Однако, в любом случае, независимо от того, сколько женщине лет и какой именно стиль в одежде она предпочитает, но в ее гардеробе точно найдется пара брюк или джинсы.

Вот несколько модных и популярных тенденций штанов, которые просто идеально подойдут доя женщине старше 50 лет.

Как правильно выбрать брюки

При выборе такой одежды нужно помнить несколько важных правил. Важно приобретать брюки только если они хорошо сидят на фигуре и не нуждаются в ремне, чтобы регулировать посадку.

Если женщина слишком худая и хочется добавить немного формы, то можно выбрать слегка мешковатые штаны. Отлично смотрятся чинос. Они выполнены из легкого хлопка и отличаются тем, что очень комфортные в носке.

Также будут интересно и стильно смотреться вязаные варианты штанов и изделия, состоящие из различных типов тканей. Это позволит сделать образ более интересным, ярким и стильным.

Вот несколько моделей брюк, которые всегда выглядят фантастически и их можно носить просто без перерыва.

Мужской покрой

Такие брюки являются самым настоящим хитом и отлично подходят совершенно каждой женщине.

Они элегантные и удобные в носке, именно поэтому, станут хорошим решением для составления повседневного образа.

Длинные брюки

Изящество таких штанов заключается именно в их длине, которая достигает практически земли.

Эта привлекательная и современная эстетика хорошо подходит женщинам, которые любят экспериментировать. Такие штаны делают образ женственным и элегантным.

Со складками

Такие брюки отличаются довольно сдержанным дизайном и отлично подходят для осени.

Это идеальное решение для офисного стиля, так как штаны отлично смотрятся как с лоферами, так и с кроссовками.

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Брюки-карго

Это самый настоящий хит сезона. Такие штаны просто незаменимы в совершенно любом женском гардеробе.

Карго идеально подходят для женщин любого возраста. Можно выбрать модели как с высокой, так и с низкой посадкой.

Прямые джинсы

Это извечная классика, которая никого не оставляет равнодушным. Это именно те джинсы, которые смогут стать неотъемлемой частью совершенно любого гардероба.

С такими штанами можно легко составить любой повседневный образ. Можно выбрать модели как светлых, так и темных тонов.

Это универсальный вариант, который делает силуэт визуально более стройным. Прямые джинсы можно сочетать с совершенно любой одеждой и они подходят каждой женщине, независимо от ее возраста.

Эффект кожи

Кожаные брюки все еще остаются актуальными и точно долго не выйдут из моды.

Однако, в этом сезоне актуальными будут не облегающие модели, а свободного покроя.

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Джинсы с разрезами

Такая модель удобна тем, что ее можно свободно носить поверх сапог или ботинок.

Красиво смотрятся прямые джинсы с разрезами вместе с туникой, топом с V-образным вырезом или повседневной рубашкой. Хорошо сочетаются не только с ботинками, но и с туфлями и кроссовками.

Какой цвет штанов выбрать?

Осенью и зимой актуальными являются нейтральные или землистые тона одежды. Особенно хорошо они подходят для женщин, старше 50 лет.

Такие брюки достаточно универсальные, чтобы сочетать их с различными предметами гардероба и адаптировать для разных случаев

Коричневые цвета, такие как верблюжий или светло-коричневый очень популярны зимой. Нейтральные оттенки, например, кремовый или слоновая кость хорошо подойдут для осени.

Их можно легко сочетать с самыми различными цветами, чтобы сделать свой наряд просто поразительным. Например, интересно будут смотреться кремовые брюки вместе с ярко-красным свитером.

При выборе брюк важно также учитывать тип фигуры. Это позволит подобрать ту пару штанов, которая будет выглядеть лучше всего.