Фильм «Груз 200» сломал жизнь Алексею Полуяну

Фильм «Груз 200», снятый Алексеем Балабановым в 2007 году, не только шокировал многих киноманов своей реалистичной жестокостью. Исполнитель одной из главных ролей Алексей Полуян считал, что триллер сломал ему жизнь.

Картина «Груз 200», вышедшая в российский прокат в 2007 году, была принята зрителями неоднозначно. Гротескный триллер с элементами драмы и черной комедии многим показался слишком мрачным. А его реалистичная жестокость отразилась на судьбе Алексея Полуяна, воплотившего на экране образ капитана милиции Журова. Более того, лента, по его мнению, испортила ему также и карьеру, ведь для российского кинематографа актер ассоциировался именно с этим персонажем.

Стоит отметить, что исполнить роль милиционера в «Грузе 200» могли Евгений Миронов или Сергей Маковецкий. Однако оба артиста отказались от такого предложения, вследствие чего именно Полуяну пришлось вжиться в образ жестокого маньяка. В интервью он рассказывал, насколько тяжело психологически было играть эту роль. После сцен с насилием и вываливанием на кровать трупа жениха похищенной девушки, артист рыдал, упав на пол. Ведь Алексей Полуян был не просто актером кино, но и поэтом, музыкантом.

Тем не менее, он настолько мастерски и правдоподобно воплотил образ в картине «Груз 200», что после выхода картины его неоднократно избивали на улице. К нервному стрессу, оставшемуся после съемок, добавились и другие проблемы со здоровьем. Злоупотребление алкоголем привело к тяжелой форме воспаления поджелудочной железы. Снимался в кино и выходил на подмостки Ленинградских Театра абсурда и Театре реального искусства Алексей Полуян до самой смерти. Не стало актера в 2010 году, в возрасте 44 лет, свое последнее пристанище он нашел в родной деревне в Ленинградской области.