“Одно большое мучение”: Авербух откровенно рассказал об измене в браке с Арзамасовой

Помните, как несколько лет назад общественность, социальные сети и СМИ взорвались новостью: исполнительница роли Галины Сергеевны в сериале “Папины дочки” закрутила роман с известным тренером Ильей Авербухом? Их обоих пытались убедить, что союз их – мезальянс. Разница между возлюбленными составляет, напомним, 21 года.

Пара, однако, никого не послушала: они заключили брак, родили сына Льва, на которого теперь не могут насмотреться. Недавно Авербух и Арзамасова отметили двухлетнюю годовщину отношений, в честь которой откровенно рассказал об измене в браке.

По его мнению, измена разрушает отношения, чувства и самого человека, вставшего на зыбкий путь нечестности. Многие мужчины не могут взять ответственность, бегают между женой и любовницей, унижая и их, и себя.

“Все это — одно большое мучение”, – заключил мужчина.

В нынешнем браке, по его заверениям, он ни за что не допустит подобной ситуации. Наоборот, Илья Авербух регулярно подчеркивает, как сильно ему повезло в браке с Лизой Арзамасовой. Ради жены он готов на все, ведь она подарила ему незнакомые ранее ощущения.

“Мы оба говорим и идем по этой дороге. Раньше я тоже думал, что так не бывает”, – признался счастливый Авербух.