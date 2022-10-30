 

Обосновавшаяся за бугром Литвинова поприветствовала израильтянку Собчак: Ксения, держись!

30.10.2022, 15:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Двух сотрудников команды журналистки задержали и арестовали по делу о вымогательстве. Поначалу была информация, что Собчак также проходит подозреваемой, но потом оказалось, что нет.

Более того, Ксения спешно уехала в Литву через Белоруссию. Для многих побег знаменитости стал шоком, особенно после новости об израильском паспорте, по которому та и въехала в страну Евросоюза.

Многие накинулись на Ксению Собчак, которая, во-первых, скрывала ото всех, что она израильтянка, во-вторых, бросила коллег в беде, а в-третьих, оставила семью и умотала на чужбину.

И вот теперь руку помощи (по крайней мере, психологической) протянула “бывалая” эмигрантка Рената Литвинова. Напомним, звезда покинула Россию еще весной, обосновавшись в Париже вместе с Земфирой.

“Когда кидаются все на одного и травят – хочу по-человечески поддержать Собчак: Ксения, сил, держись! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора. – Прим. ред.)”, – написала артистка в своем телеграм-канале. Грубо говоря, режиссер поприветствовала Собчак в Европе.

Правда, не все подписчики оценили душевный порыв Ренаты Литвиновой. В комментариях народ заявил, что актриса попалась на удочку хитрой журналистки.

“Цирк, на который повелись. Ну ок. Поддерживаете так поддерживаете. Ничего, если не сейчас, то скоро у нее станет в разы меньше поддерживающих”, “А когда она травила людей, пользуясь полной безнаказанностью? Это по-человечески?”, “Наивная”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08.22 / «Мозг размером с булавку» — американский полковник обвинил политиков в разжигании войны, к которой США не готовы

30.07.22 / Мнение: Фейк про македонские танки

20.05.21 / Розовый боб с ровной челкой и еще 9 модных стрижек для женщин в возрасте

09.06.21 / Старый диван за 2 часа превратился в модную мебель для гостиной (фото до и после)

31.01.22 / Уважайте себя – Личное мнение

11.08.21 / После скандального развода с мужем: Кристина Риччи ждет второго ребенка

30.09.22 / “Газпром” возобновил подачу газа по “Силе Сибири”

18.06.22 / Независимость и удовлетворенность? Из чего состоит наша счастливая жизнь

24.03.21 / Netflix экранизирует «Список Шиндлера», задействуя только темнокожих актёров

22.03.22 / Она ничего не умеет – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика