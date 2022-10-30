Дешевы и не сбиты

Дроны-камикадзе «Шахид» и «Герань», собранные из устаревших компонентов, оказались эффективнее новинок мирового ВПК.

Сегодня важнейшие события в сфере высоких технологий происходят на фронте и вокруг него. По-другому и быть не может: вооружения во все времена были средоточием самых современных достижений науки и техники. И сложность «начинки» оружия растет по параболе.

Но не на полигонах, не на демонстрационных площадках международных оружейных выставок определяется истинная эффективность вооружений. Лишь в настоящих сражениях: от перестрелок в пустынях до охватившей треть Восточной Европы специальной военной операции, — можно увидеть, насколько были правы военные маркетологи и продавцы, расхваливавшие свой товар. И порой происходят удивительные вещи.

Я хотел бы поговорить о тех случаях, когда простейшие решения, базирующиеся на массовой продукции, а порой на знаниях, вошедших в учебники в XIX веке, неожиданно перечеркивают мудреные замыслы лидеров мирового ВПК. Эти примеры не часты, но они демонстрируют главный мотив военного производства — усложнение ради удорожания.

Не ради войны работают заводы на Урале и в Сиэтле, а ради прибыли. Войны редки, а прибыль распределяют каждый отчетный квартал.

Во время службы в Ракетных войсках стратегического назначения мне довелось наблюдать подобный пример. Стратегическая ракета, ныне снятая с вооружения, в то время не должна была после заправки топлива и окислителя охлаждаться ниже определенной температуры. Это достигалось различными способами. А зимний выезд в запасной район для учебного пуска нередко проходил при температурах 20 градусов ниже нуля. Случались морозы и покрепче. И пролетающий над нами американский спутник с инфракрасными датчиками четко видел теплый объект посреди снежных полей.

Поэтому сразу в нескольких районах, в том числе и вокруг ракеты, заранее прокладывали замкнутую длинную лыжню. На равных расстояниях вдоль нее устанавливали на деревянных козлах для распиловки бревен странные конструкции, сваренные за пару часов в местном рембате. Это были заваренные с одного конца двухметровые обрезки металлических труб.

Ближе к заваренному торцу под прямым углом врезали огромную воронку. Трубу разворачивали воронкой навстречу ветру, заливали в нее солярку и поджигали. Ветер, проходя сквозь трубу, поддерживал ровное горение дизтоплива.

Очень быстро трубы раскалялись до красноты, и пролетающий спутник видел разнесенные на много километров огромные горячие пятна, ограниченные лыжней. А под его орбитой на лыжах с полужесткими резиновыми креплениями не спеша шли раскрасневшиеся на морозе бойцы с термосами за спиной и алюминиевыми чайниками на груди. Солярка выгорала, и они постоянно подливали ее в трубы из термосов.

Понятно, что программа по разработке и запуску тех спутников разведки стоила Пентагону огромных денег.

Нет сомнений и в том, что прогресс неизбежен, и возрастающая стоимость оружия, а главное, военной инфраструктуры, — закон. Тем ценнее примеры, когда обычная смекалка опрокидывает расчеты огромных лабораторий.

Еще 80-е годы в одном американском военном обозрении с юмором писали, что если каждому солдату понадобится обычный молоток, ВПК возьмет паузу на разработку, испытания, проведет конкурс на производство, применит скидку за большой объем и продаст армии по 150 долларов молотки, стоящие в скобяной лавке пять. Спустя четверть века американские саперы в Ираке подтвердили это наблюдение. Они первыми догадались, что для закладки заряда при подрыве боеприпаса вовсе не обязательно использовать весьма дорогие роботы разминирования.

Простые солдаты шли в местную лавку, покупали за 12 долларов китайскую радиоуправляемую игрушку. Они приматывали к ней скотчем миниатюрную камеру GoPro для туристов, подгоняли к подозрительному объекту и в упор, с хорошим разрешением рассматривали со всех сторон. Потом точно так же приматывали к игрушечной машинке заряд, детским джойстиком подгоняли к мине и подрывали ее в комфорте и безопасности.

20 октября в эфире РБК ТВ директор Центра анализа стратегий и технологий и члена Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов, не понимая, что микрофон уже включен, сказал много интересного про БПЛА, стоящие на вооружении нашей армии. Разразился скандал. Постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что Тегеран не передавал РФ беспилотники для использования в конфликте с Украиной. Не менее категорично называет предположения об импорте «Шахидов» дезинформацией и заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский.

В тот же день интернет-издание «Подъем» попросило Пухова прокомментировать инцидент. Вот ответ эксперта:

«Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом».

Что же это за странное оружие, выводящее из строя мозги военных экспертов? Первые сообщения о появлении в ходе СВО БПЛА «Герань-2» относятся к августу, но реальное боевое применение началось 13 сентября. В связи с позицией МИД и МО РФ предпочтительнее говорить об иранских БПЛА «Шахид-136» как о прототипе российского аналога «Герань-2».

Многочисленные обломки российских использованных или сбитых над Украиной БПЛА с крупной надписью «Герань-2» свидетельствуют, что они очень похожи на иранский «Шахид-136». Не исключено, что в РФ организовано сборочное производство, которое в больших количествах клепает эту немудреную технику. Поэтому полезно вспомнить, чем иранский дрон известен.

В сентябре 2019 года, в ходе религиозной гражданской войны в Йемене, «Шахид-136» участвовал в групповой атаке БПЛА иранского производства на крупнейший нефтяной комплекс Саудовской Аравии в Абкайке. Его защищали саудовские батареи комплекса ПВО «Пэтриот», купленные за очень большие деньги в США. Радары «Пэтриот» не заметили низколетящие медленные дроны, атака окончилась полным успехом.

Тогда наглядно подтвердилось важное свойство примитивных устройств: при малой отражающей поверхности, высоте и скорости их нередко принимают за птиц — современные системы ПВО создавались для борьбы со сверхзвуковыми металлическими целями.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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