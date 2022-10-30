 

Иван Янковский впервые показал лицо годовалого сына

30.10.2022, 14:55, Разное
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Сегодня внук Олега Янковского и сын Филипа Янковского и Оксаны Фандеры отмечает свое 32-летие. В честь этого события Иван вышел в соцсети, чтобы выразить  со благодарность самым родным и близким. Теплые слова адрес родителей он сопроводил снимками с сыном Олегом, на которых впервые можно увидеть лицо годовалого мальчика.

32… Спасибо Маме с Папой… обрел все, что нужно, всего добился сам, много что видел и теперь покажу другим. Дожил до того, что зовут по имени отчеству и называют на Вы.. ника к этому не привыкну и не буду стараться. Не знаю, может, это полжизни прошло, может, чуть больше, может, чуть меньше – это неважно все. Главное, что она есть и каждый день учит чему-то новому. А мы продолжаем учиться… Играет моя фонотека – она сохранит человека, – написал под снимками сына и жены Иван.

Напомним, романе Дианы Пожарской и Ивана Янковского российские СМИ заговорили в 2020 году. Роман между актерами завязался на съемках картины “Чемпион мира”, но подтвердили они его только весной 2021-го. Летом прошлого года влюбленные впервые стали родителями — у них родился сын Олег. 

В свет влюбленные выходят крайне редко, предпочитая не выставлять напоказ свои отношения. В декабре Иван признался, что уже давно женат на матери своего сына. А в январе в большом интервью впервые рассказал о своей любимой жене.


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