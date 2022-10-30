 

Джош Дюамель вспомнил, как оказался в инвалидном кресле после собственной свадьбы

30.10.2022, 14:55, Разное
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В начале сентября этого года звезда “Трансформеров” и бывший муж певица Ферги Джош Дюамель женился во второй раз – на девушке, которая почти младше его. Но семейная жизнь Дюамеля с молодой женой сразу пошла не по плану – всего за несколько часов до церемонии актеру потребовалась срочная помощь врачей из-за сильной боли в спине. А на следующее утро после свадьбы он оказался почти парализованным. Подробностями этой истории 49-летний Дюамель подлился с ведущей “Шоу Келли Кларксон”.

По словам Дюамеля, виной всему стало неловкое танцевальное движение, которое он исполнил накануне свадьбы.

Мы устроили мальчишник в тусовочном автобусе. И там есть такие поручни, за которые держишься во время движения. Я решил во время танца исполнить на них гимнастический трюк и, видимо, не рассчитал. На следующее утро, за два часа до свадьбы, проснулся и смог подняться с постели, – рассказал он.

Впрочем, благодаря помощи врачей, накачавшем Дюамеля сильными обезболивающими, свадьба прошла гладко и невеста актера, 28-летняя “Мисс мира Америка” Одра Мари, даже не успела испугаться. Это ей предстояло испытать сразу послебрачной ночи.

На следующее утро, после свадьбы, я снова не мог встать с постели. Я был буквально парализован. Одра, конечно, нервничала, говорила: “Боже мой! Ведь все же было в порядке. Как случилось, что в свой первый день после свадьбы я катаю мужа в инвалидном кресле?” Я пытался отшутиться: “Послушай, я просто намного тебя старше”. Но это действительно было не очень хорошее начало нашей семейной жизни.

Не смотря на эту драму, говорит Дюамель, они Одрой с любовью и юмором вспоминают тот день, когда связали себя узами брака в Северной Дакоте, которая является родным штатом для них обоих. Подтверждение тому – недавняя костюмированная вечеринка Рэнди Гербера, где супруги отжигали в символичных образах. Одра Мари примерила на себя роль секс-символа 90-х Анны Николь Смит, а Джош перевоплотился в ее мужа, нефтяного магната Джеймса Говарда Маршалла, не забыв по его ходунки.


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