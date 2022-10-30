Мнение: Рекордный урожай, приостановка зерновой сделки и компенсация за подрыв «Северных потоков»

1. Развал сельского хозяйства при Путине идёт полным ходом. Впечатляющие графики приводит блогер genby. Обработка урожая зерновых в России ещё не закончена, но предварительные данные позволяют говорить, что общий валовый сбор в этом году превысит рекордные 150 миллионов тонн, что намного превосходит рекорд РСФСР 1978 года в 127,4 миллиона тонн (ссылка).



При этом, что важно, современная Россия добилась столь высокого урожая не за счёт обработки дополнительных площадей, и не за счёт повышенной доли менее прихотливых культур, вроде ржи, ячменя или овса, как это было в СССР. За последние 20 лет российские хлеборобы сумели в два раза повысить урожайность:

Столь быстрого роста урожайности в нашей истории не было никогда, если только не считать восстановительный рост от катастрофических минимумов во времена революции и Великой Отечественной войны.

Конечно, в 1990-е у нас тоже был обвал по урожайности, но не в 2,2-5 раза, а только лишь в полтора. Нельзя сказать, что в 2000 году мы начинали с какой-то уж совсем низкой базы. Так что нынешние наши достижения в сельском хозяйстве — заслуга стабильности и живительного капитализма.

2. Накануне Россия объявила, что приостанавливает так называемую «зерновую сделку» по вывозу продуктов сельского хозяйства с Украины через Чёрное море. Пойти на этот шаг нас вынудили американцы, которые нарушили свою сторону договора (ссылка):



Москва приостанавливает реализацию продуктовой сделки с субботы на неопределенный срок в связи с террористической атакой на Севастополь. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, ВСУ под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации “черноморской инициативы” по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли в субботу массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.

“В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в “черноморской инициативе”, и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок.

Полагаю, на Западе предвидели подобную реакцию России. На Западе зреет понимание, что долго бандеровская Украина не протянет, что содержать её дальше будет всё сложнее и сложнее, что этот проект пора закрывать. Поэтому особого смысла в зерновой сделке, в поддержке экономики Украины на плаву больше нет. Что могли, оттуда уже вывезли, а на следующий год там хоть трава не расти.

Что касается бедных стран Африки, ради которых, по словам западной пропаганды, и заключалась эта сделка, то до них украинское зерно почти не дошло – в основном всё забрала себе Европа.

3. В Минобороны России заявили, что к подрыву «Северных потоков» причастны специалисты из Великобритании, равно как и к атакам подводных дронов на Севастополь (ссылка). В принципе, особой новости в этом нет: в том, что «потоки» были подорваны либо США, либо ближайшими американскими сателлитами, сомневаться не приходилось. При этом было известно, что именно Британия обладает наибольшими технологическими возможностями для подобных диверсий.

Теперь, после официального указания на виновного, Россия может потребовать у Британии компенсации за уничтожение российского имущества (ссылка). Как показывает опыт, британцы будут всё отрицать. Но, возможно, любители шпилей не только взламывали телефон Лиз Трасс, но и добывали ценную информацию по поводу подводного терроризма. Я бы на месте британцев такую вероятность не исключал.

Теоретически потребовать компенсацию у британцев должна и Германия, которая владеет значительной долей акций в компании-операторе «Северных потоков». И тут немцам придётся делать выбор: либо идти на конфликт с Великобританией (которую в Германии и так сильно не любят после истории с Брекзитом), либо в очередной раз униженно промолчать.