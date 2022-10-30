“Это нам тяжело дается”: Наталья Фриске рассказала, как ее новорожденная дочь справляется с режущимися зубками

Наталья Фриске занимается воспитанием дочери Луны. Сестра покойной певицы рассказывает об этом в личном блоге. Первый зуб у четырехмесячной малышки появился еще в августе. Обнаружить это Наталье удалось с помощью серебряной ложки.

Режущиеся зубы и болезнь отца

Теперь у Луны стали резаться другие зубы. Причем происходит это во время отдыха Фриске с отцом в Турции. В своем блоге сестра Жанны написала о бессонной ночи. Женщине просто приходится ходить с дочерью по отелю, так как появление четырех новых зубов сопровождается температурой. У отца Натальи тоже появилась температура, поэтому женщина пошутила о том, что на отдыхе у нее сейчас два ребенка.

В первые дни отец Фриске выпил много холодных напитков и это закончилось кашлем и подъемом температуры. Все это случилось в воскресенье, когда турецкие аптеки были закрыты. Наталью выручила одна русская пара, у которой нашлось средство для снижения температуры. А на следующий день женщина отправилась рано утром в аптеку и приобрела необходимые лекарства.

Температура и отсутствие лекарств

Правда, сестра Жанны ничем не могла помочь своей наследнице, так как в Турции отсутствуют нужные лекарства для снятие боли. Фриске обошла все аптеки, но ни в одной не оказалось мази для зубов с жаропонижающим эффектом. Да и мать Луны не очень хотела давать ребенку всякие жаропонижающие. Хотя температура у дочери была около 38. Наталья приобрела электронный градусники, но его показатели кажутся ей не очень достоверными. Сейчас любимой игрушкой у Луны стала холодная ложка. По словам артистки, если бы она знала, что у дочери начнут расти на отдыхе зубы, то закупилась необходимыми средствами еще в России.

Улучшение самочувствия

Позже Наталья опубликовала в своем блоге пост о том, что самочувствие Луны и ее отца улучшилось. Температура у родственников снизилась, и они отправились на пляж, так как погода прекрасная, а вода теплая.