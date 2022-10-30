Битва героев: семья Синди Кроуфорд, Меган Фокс и другие на вечеринке в честь Дня всех святых

Жуткий сезон в Голливуде в самом разгаре! А вместе с ним и чреда веселых вечеринок, посвященных Хэллоуину. Одну из них уж по традиции устроил в Беверли-Хиллз муж Синди Кроуфорд Рэнди Гербер. Раньше костюмированным мероприятием он заправлял вместе с другом Джорджем Клуни, но после того как последний стал порядочным семьянином, роль Клуни пришлось взять на себя Синди. В этом году она снова отвечала за музыкальные миксы и хорошее настроение гостей, для которых был заявлен дресс-код в духе любимых героев.

Сама Синди в этот вечер была в образе девушки ковбоя – в коричневых кожаных сапогах, кожаном корсете, кружевном белом платье и эффектным колье-чокером. 60-лтрний Рэнди Гербер поддержал супругу нардом “Последнего ковбоя, котором он очень напоминал Клинта Иствуда. Кайя Гербр перевоплотилась в персонажа из ”Людей в черном”, а ее брат Прели Гербер стал Флинстоуном. Кстати, этот вечер юноша провел в компании со своей девушкой, 23-летней канадской моделью Лекси Вуд. Той самой, что крутила роман с Бруклином Бекхэмом в период, когда тот еще официально встречался с Хлоей Грейс Морец.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер Рэнди Гербер, Кайя Гербер, Прэсли Гербер и Синди Кроуфорд Прэсли Гербер и Лекси Вуд

Вечеринку не пропустили Пэрис Хилтон – в этот вечер они с муже предстали в образах Сейлор Мун и Мамору Джиба. Меган Фокс и Machine Gun Kelly стали Памелой Андерсон и Томми Ли. Ребел Уилсон, недавно объявившая о помолвке, примерила коробку куклы Барби, а Джош Дюамель – ходунки Джеймса Говарда Маршалла. Роль возлюбленной нефтяного магната, секс-символа 90-х Анны Николь Смит взяла на себя новая супруга Дюамеля 28-летняя “Мисс мира Америка” Одра Мари.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Пэрис Хилтон Сара Сампайо и Зак Фрогновскийй Джош и Одра Мари Дюамель Марисса Монтгомери, Карли Стил, Джейкоб Андреу, Рамона Агрума и Ребел Уилсон,