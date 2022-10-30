 

Битва героев: семья Синди Кроуфорд, Меган Фокс и другие на вечеринке в честь Дня всех святых

30.10.2022, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жуткий сезон в Голливуде в самом разгаре! А вместе с ним и чреда веселых  вечеринок, посвященных Хэллоуину. Одну из них уж по традиции устроил в Беверли-Хиллз муж Синди Кроуфорд Рэнди Гербер. Раньше костюмированным мероприятием он заправлял вместе с другом Джорджем Клуни,  но после того как последний стал порядочным семьянином, роль Клуни пришлось взять на себя Синди. В этом году она снова отвечала за музыкальные миксы и хорошее настроение гостей, для которых был заявлен дресс-код в духе любимых героев.

Сама Синди в этот вечер была в образе девушки ковбоя – в коричневых кожаных сапогах, кожаном корсете,  кружевном белом платье и эффектным колье-чокером. 60-лтрний Рэнди Гербер поддержал супругу нардом “Последнего ковбоя, котором он очень напоминал Клинта Иствуда. Кайя Гербр перевоплотилась в персонажа из ”Людей в черном”, а ее брат Прели Гербер стал Флинстоуном. Кстати, этот вечер юноша провел в компании со своей девушкой, 23-летней канадской моделью Лекси Вуд. Той самой, что крутила роман с Бруклином Бекхэмом в период, когда тот еще официально встречался с Хлоей Грейс Морец.

Синди Кроуфорд и Рэнди ГерберРэнди Гербер, Кайя Гербер, Прэсли Гербер и Синди КроуфордПрэсли Гербер и Лекси Вуд

Вечеринку не пропустили Пэрис Хилтон – в этот вечер они с муже предстали в образах Сейлор Мун и Мамору Джиба. Меган Фокс и Machine Gun Kelly стали Памелой Андерсон и Томми Ли. Ребел Уилсон, недавно объявившая о помолвке, примерила коробку куклы Барби, а Джош Дюамель – ходунки  Джеймса Говарда Маршалла. Роль возлюбленной нефтяного магната, секс-символа 90-х Анны Николь Смит взяла на себя новая супруга Дюамеля 28-летняя “Мисс мира Америка” Одра Мари.

Пэрис Хилтон и Картер РеумПэрис ХилтонСара Сампайо и Зак ФрогновскиййДжош и Одра Мари ДюамельМарисса Монтгомери, Карли Стил, Джейкоб Андреу, Рамона Агрума и Ребел Уилсон,


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12.20 / Смертельно опасная книга

10.11.21 / “Могу съесть столько же, сколько ест крупный мужчина”: секреты стройности и красоты Ольги Орловой

03.09.22 / El País – ЕС помог Путину укрепить антизападную политику

06.06.22 / Мнение: Кремлевский оптимизм

09.07.22 / Мнение: Смена пола в ЗАГСе, история безработного россиянина и как одеваться офисному работнику

11.02.21 / Скандалы: «Химиотерапия» для Клязьмы

10.04.21 / Летчик ВВС США сфотографирован с нашивкой ВВС России

14.04.22 / Ушел от жены к юной студентке и пристрастился к выпивке: как живет сыгравший Дукалиса Сергей Селин

06.07.22 / Из-за прекращения поставок редкоземельных металлов из России новый iPhone выйдет не раньше 2024 года

03.01.21 / Торговые сети начали поштучную продажу макарон, семечек, зёрен и бобовых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика