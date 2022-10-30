Министр финансов ФРГ предложил добывать газ методом фрекинга

Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), об этом он сообщил в опубликованном интервью в газетах редакционной группы «Функе».

«У нас в Германии можно добывать много газа без угрозы для питьевой воды», передает его слова ТАСС.

Министр заявил, что фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний. Линднер говорит, что было бы безответственно отказываться от такого метода из идеологических соображений.

Он пояснил, что добыча может осуществляться на нескольких месторождениях.

«Я уверен, что через несколько лет мы сможем покрывать сравнительно большие потребности из собственных источников. Это было бы полезно ввиду ситуации в мире», – сказал он.

В сентябре экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране будут добывать сланцевый газ с помощью фрекинга в тех районах, где это одобрит местное население.

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