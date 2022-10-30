Побирающаяся сестра Пугачевой клянчит на спасение от смерти: Большие проблемы

Алина Редель – бизнесвуман, художник и меценат. Есть у нее и еще одна характеристика: лучшая подруга Алла Пугачевой. Женщины стали близки еще в 1979 году и, с тех пор, пронесли свою дружбу через года, поддерживая друг друга в сложных ситуациях. Редель стала крестной для Никиты Преснякова, а также названной бабушкой для младший детей Аллы Пугачевой.

Несколько месяцев назад Пугачева покинула Россию и деревню Грязь, в которой жила по соседству со своей обретенной сестрой. Редель, вероятно, тяжело восприняла расставание, ведь всю свою жизнь она положила на карьеру и дружбу с Примадонной, а потому не успела обзавестись ни семьей, ни детьми…

Буквально вчера стало известно: у Алины Редель обнаружили опасное заболевание, требующее немедленного вмешательства. “У меня появились большие проблемы со здоровьем”, – призналась в соцсети обретенная сестра Пугачевой. Добавлено было и о том, что она собирает на спасение от смерти и просит всех неравнодушных перечислить деньги на указанную в посте банковскую карту.

У всех, увидевших этот пост, сразу же закралась мысль: страницу Алины Редель взломали мошенники. К счастью, клянчила она деньги недолго. Вскоре сомнительный клич о помощи был удален. Надеемся, что Алла не успела увидеть сообщение мошенников и не разнервничалась: это вредно, особенно в преклонном возрасте.