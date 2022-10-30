 

Никола Пельтц в образе Джульетты намекнула, что конфликт с Викторией Бекхэм не исчерпан

30.10.2022, 12:10, Разное
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Воссоединение семейства Бекхэмов на недавнем показе Виктории в Париже было показательным, но не долгим. И недавнее появление Бруклина Бекхэм и супруги Николы Пельтц на публике стало поводом, чтоб вновь усомниться в примирении свекрови и невестки. Как бы комично это ни звучало, дело снова оказалось в платье. Точнее в нарядах Николы и Бруклин, которые они выбрали для вечеринки в честь Хэллоуина. Пара решила воплотить несчастных влюбленных из экранизации знаменитой пьесы Шекспира “Ромео и Джульетта” 1996 года: 27-летняя Никола была в элегантном белом платье с ангельскими крыльями, а 23-летний Бруклин – в образе ее рыцаря в сияющих доспехах. 

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

К слову, в соцсетях Виктория Бекхэм и Никола Пельтц продолжают игнорировать друг друга. После показа Виктории в Париже Никола ни слова не сказала про ее дефиле, за то активно восхищалась другими дизайнерами Недели моды. Вики в свою очередь лайкаает фото сына, только если на них не упоминания Николы. Кроме того, миссис Бекхэм проигнорировала 6 месяцев со дня свадьбы Бруклина и Николы и даже не отметилась сердечком под постом об их 3-летней годовщине со дня знакомства.

Напомним, по словам инсайдеров, конфликт между Викторией Бекхэм и супругой ее старшего сына, 23-летнего Бруклина Бекхэма, назревал еще до свадьбы. Никола категорически отвергла помощь Виктории в организации торжества и свела общение с ней на минимум.

Они терпеть не могут друг друга и не разговаривают, – подчеркнул осведомленный источник. – Подготовка к свадьбе была кошмарной.

Как мы знаем, даже свадебное платье она выбрала не бренда Виктории, а известного модного Дома Valentino. И по просьбе матери Николы, бывшей фотомодели Клаудии Пельтц, в подол юбки был вшит талисман от сглаза (амулет, предназначенный для защиты от “проклятия ревности”) и личное трогательное послание от мамы к дочери, вышитое голубыми нитками.


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