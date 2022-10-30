Посольство России: Число погибших россиян в давке в Сеуле возросло до четырех, это число все еще может увеличиться

Число погибших россиян в давке в Сеуле возросло до четырех, это число все еще может увеличиться, сообщили в посольстве РФ в Южной Корее.

По сообщению посольства, всего погибли четыре россиянки. Одна из девушек этническая кореянка, у которой есть гражданство России. В дипмисии добавили, что возраст всех девушек не превышает 30 лет, передает РИА «Новости».

По словам представителя посольства России, его сотрудники, а также работники российского МИД были в морге, чтобы проверить факты.

Ранее южнокорейские власти проинформировали российских дипломатов, что в результате давки, которая произошла в субботу вечером в районе Итхэвон в центре Сеула во время празднования Хэллоуина, две россиянки погибли и одна пострадала. Позже в российском посольстве сообщили, что пострадавшая девушка умерла в больнице. В дипмиссии рассказали также, что погибшим девушкам было от 20 до 30 лет. Всего погибли как минимум 153 человек, еще 103 пострадали. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев, но цифры продолжают меняться.

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