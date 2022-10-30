 

Песков назвал условия возможных переговоров Путина и Байдена

30.10.2022, 11:36, Новости дня
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Платформой для разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и рассмотрение предложений российской стороны могло бы привести к переговорам. «Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон», – сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».

Ранее в Госдепе заявили о согласовании встречи США и России по возобновлению инспекций Договора о СНВ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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