Песков назвал условия возможных переговоров Путина и Байдена

Платформой для разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и рассмотрение предложений российской стороны могло бы привести к переговорам. «Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон», – сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».

Ранее в Госдепе заявили о согласовании встречи США и России по возобновлению инспекций Договора о СНВ.

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